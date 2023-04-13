https://sputnik-georgia.ru/20230413/veterinarnyy-tsentr-v-tbilisi-obyazali-obsluzhivat-klientov-na-gruzinskom-276711906.html

Ветеринарный центр в Тбилиси обязали обслуживать клиентов на грузинском

Ветеринарный центр в Тбилиси обязали обслуживать клиентов на грузинском

Ветцентр обязан предоставить агентству доказательства выполнения обязательств спустя месяц после оформления соглашения 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T20:04+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Один из самых крупных ветеринарных центров Тбилиси "Зооплаза" обязали вести документацию и обслуживать клиентов на грузинском языке, говорится в сообщении Национального агентства конкуренции. Агентство конкуренции начало изучение ситуации в ветеринарном центре на основании жалобы жительницы Тбилиси о нарушении продавцом услуг прав потребителей. В частности, ветеринарный центр обязали обслуживать клиентов на грузинском языке и предоставлять информацию и письменные документы на грузинском языке – ясно, понятно и полностью. Более того, ветцентр обязан предоставить агентству доказательства спустя месяц после оформления соглашения. Агентство уже начало сотрудничество с департаментом государственного языка для решения подобных дел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, грузинский язык, агентство конкуренции грузии