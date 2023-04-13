https://sputnik-georgia.ru/20230413/veterinarnyy-tsentr-v-tbilisi-obyazali-obsluzhivat-klientov-na-gruzinskom-276711906.html
Ветеринарный центр в Тбилиси обязали обслуживать клиентов на грузинском
Ветеринарный центр в Тбилиси обязали обслуживать клиентов на грузинском
Ветцентр обязан предоставить агентству доказательства выполнения обязательств спустя месяц после оформления соглашения 13.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-13T20:04+0400
2023-04-13T20:04+0400
2023-04-13T20:04+0400
грузия
новости
общество
грузинский язык
агентство конкуренции грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268681751_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_1e45bcb1875228111583923fc856a43b.jpg
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Один из самых крупных ветеринарных центров Тбилиси "Зооплаза" обязали вести документацию и обслуживать клиентов на грузинском языке, говорится в сообщении Национального агентства конкуренции. Агентство конкуренции начало изучение ситуации в ветеринарном центре на основании жалобы жительницы Тбилиси о нарушении продавцом услуг прав потребителей. В частности, ветеринарный центр обязали обслуживать клиентов на грузинском языке и предоставлять информацию и письменные документы на грузинском языке – ясно, понятно и полностью. Более того, ветцентр обязан предоставить агентству доказательства спустя месяц после оформления соглашения. Агентство уже начало сотрудничество с департаментом государственного языка для решения подобных дел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268681751_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_81e2a7f7f06b9e4a34b9ab0d7c2f1c01.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, грузинский язык, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, общество, грузинский язык, агентство конкуренции грузии
Ветеринарный центр в Тбилиси обязали обслуживать клиентов на грузинском
Ветцентр обязан предоставить агентству доказательства выполнения обязательств спустя месяц после оформления соглашения
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Один из самых крупных ветеринарных центров Тбилиси "Зооплаза" обязали вести документацию и обслуживать клиентов на грузинском языке, говорится в сообщении Национального агентства конкуренции.
Агентство конкуренции начало изучение ситуации в ветеринарном центре на основании жалобы жительницы Тбилиси о нарушении продавцом услуг прав потребителей.
"В рамках изучения дела, агентство оформило соглашение с продавцом об условных обязательства, в рамках которых на продавца были наложены обязательства восстановить права тех потребителей, которые понесли ущерб от невыполнения требований закона", – отмечается в сообщении.
В частности, ветеринарный центр обязали обслуживать клиентов на грузинском языке и предоставлять информацию и письменные документы на грузинском языке – ясно, понятно и полностью.
Более того, ветцентр обязан предоставить агентству доказательства спустя месяц после оформления соглашения.
Агентство уже начало сотрудничество с департаментом государственного языка для решения подобных дел.