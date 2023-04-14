https://sputnik-georgia.ru/20230414/den-gruzinskogo-yazyka-top-samykh-interesnykh-faktov-276738631.html

День грузинского языка: топ самых интересных фактов

День грузинского языка: топ самых интересных фактов

День грузинского языка был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 45 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного... 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T18:02+0400

2023-04-14T18:02+0400

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Sputnik Грузия собрал самые интересные факты о грузинском языке и поздравляет с Днем родного языка, или Деда эна, всех причастных.Богатые традицииГрузинский язык является государственным языком Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек. Грузинский был языком коренного населения Закавказья – Иберии на востоке и Колхиды (Колхети) на западе – с древнейших времен.Грузинский язык имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (в IV веке). Он был создан под влиянием арамейского и греческого письма.Как быстро выучить грузинский язык – лайфхак для начинающих >>С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское).В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.ДиалектыВ современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский, аджарский (в основном соответствуют историческим областям страны).Особо выделяется группа горных диалектов восточной Грузии – хевсурский, мохевский, мтиуло-гудамакарский, тушинский и пшавский, а также три диалекта за пределами страны – ингилойский (Азербайджан), ферейданский (Иран) и имерхевский (Турция).Самое древнее произведениеСамое первое произведение на грузинском языке "Мученичество Шушаник" датируется периодом между 476 и 483. Его автором является Яков Цуртавели (также Яков Цуртавский, священник Яков).Это первый сохранившийся памятник древней грузинской литературы. Он рассказывает о жизни и мученической кончине жены картлийского правителя Варскена, которая отказалась вслед за мужем, искавшим союза с Персией, перейти в зороастризм. За это Варскен подверг Шушаник тяжким пыткам и заключил ее в темницу, где она и скончалась.Интересные судьбы великих грузинских писателей >>Автор жития утверждает, что был духовником царицы, описывает, причем в третьем лице, свои беседы с Шушаник, поэтому составленное им житие уникально как свидетельство очевидца событий. Кроме кратких сведений, почерпнутых из "Мученичества", достоверной информации о жизни Якова Цуртавели, к сожалению, нет.На сегодняшний день "Мученичество", которое впервые было опубликовано в 1882 году, переведено на русский, английский, немецкий, французский, испанский и венгерский языки. В 1979 году ЮНЕСКО отмечалось 1500-летие памятника.Культ отношенийВ Грузии существует культ отношений между людьми. И поэтому каждому дорогому человеку дают не просто образное "двоюродный брат" или "друг", а конкретизируют:Победа и мирГрузины, как и многие восточные народы, во время приветствия желают друг другу не здоровья (английское "хеллоу" от "health", русское "здравствуйте"), а "победы" – "гамарджоба", от "гамарджвеба". В качестве же доброго напутствия желают не спокойствия, а мира: мирной ночи – "гаме мшвидобиса", мирного утра – "дила мшвидобиса" и т. д. А на прощанье говорят "мшвидобит" – с миром."Ехать" и "идти" в грузинском звучат одинаковоЛюбопытно, что для глаголов "ехать" и "идти" в грузинском языке существует только один глагол, который включает в себя эти два понятия.Как разобраться на практике, если кто-то пришел или приехал?Если из контекста непонятно (пришел или приехал), можно уточнить.Если уточнения нет, то можно догадаться. Например, если кто-то поехал в другую страну, то понятно, что он не пошел туда.А вообще, если важен лишь сам факт того, что кто-то куда-то поехал, приехал или ушел, то оно и не важно, по сути, каким образом это произошло. Грузинская философия ин экшен!Женское началоЖенское начало в грузинском языке явно превалирует. Специалисты утверждают, что это отголоски языческих времен. Солнце – главное божество, воспринималось нашими древними предками как существо женского рода. "Мать" по-грузински – "деда". Отсюда и название самого дорогого национального достояния – "Деда эна". В смысловом переводе "родной", а в дословном – "мать-язык".Со словом "деда" в грузинском сознании связаны многие ключевые понятия картины мира: родная земля – "деда-мица", родное Отечество – "деда-самшобло", столица как главный город – "деда-калаки". И даже "столб" как опора, основа основ, звучит по-грузински "деда-бодзи".И еще несколько особенностей языкаВ грузинском отсутствуют заглавные буквы, слова пишутся и слышатся одинаково, а у существительных отсутствует род.В грузинском языке нет четкого ударения в словах: вы или повышаете тон на определенном слоге или беспроигрышно ставите ударение на первый.Из сложного – это сочетание глухих и звонких согласных, а также звуков с придыханием. В некоторых грузинских словах подряд могут идти несколько согласных, как, к примеру, в слове "варсквлавеби" (звезды).Грузинская писательница попала в лонг-лист Букеровской премии >>Самое сложное в грузинском языке – это спряжение глаголов. Этот момент нужно вызубрить основательно. В грузинском языке используется двадцатеричная система счисления чисел (например, 32 – это двадцать и двенадцать, а 88 – это четыре двадцатки и восемь).Наконец, что в грузинском нет буквы "ф", ее аналог – буква "п", мама – это папа, а папа – это дедушка. И, если вы иностранец, заучите фразу "бакхакхи цкхалши кхикхинебс" (лягушка в воде квакает). Так в Грузии проверяют туристов на знание языка и умение произносить труднопроизносимое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, юнеско, тбилиси, грузинский язык, день грузинского языка