https://sputnik-georgia.ru/20230414/gruzinskie-kokteyli-molotova-i-iskry-nesostoyavsheysya-revolyutsii-276740624.html

Грузинские "коктейли Молотова" и искры несостоявшейся революции

Грузинские "коктейли Молотова" и искры несостоявшейся революции

Наряду с другими параметрами политическую активность граждан в Грузии почему-то принято измерять числом митингующих. Колумнист Sputnik подозревает, что это не... 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T19:02+0400

2023-04-14T19:02+0400

2023-04-14T19:02+0400

грузия

политика

аналитика

михаил саакашвили

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еврокомиссия

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После акций протеста 7-9 марта грузинский парламент в срочном порядке отозвал столь же срочно утвержденный в первом чтении законопроект "Об агентах иностранного влияния". Уступка была неоднозначно воспринята некоторыми политиками. Как, собственно, и закон, на голом месте создавший проблемы действующей власти. Сглупили, возомнили о себе, не рассчитали, переоценили влияние? Или, может, на самом деле руководствовались благородными намерениями? Возможно, удивлю многих читателей, ответив, что для темы нашего сегодняшнего разговора это несущественно. Проспект Руставели помнит акции и порешительней, но почему именно в этот раз парламент вдруг лихорадочно подсуетился и забрал назад свое "авторитетное" слово? Беру смелость предположить, что дело не в гневном протесте оппозиции, которая сделала все, чтобы приписать решение правящего большинства к своим заслугам. И не в справедливом возмущении иностранной общественности и партнеров, к которым трудно было не прислушаться. Главная причина в том, что среди действующих лидеров, к счастью, нашлись-таки люди, располагающие достаточным умом и чутьем, чтобы понять: власть столкнулась не со сговором, не с провокацией, не с обманутой, как доказывали некоторые, молодежью. Говорю об этом, поскольку большинство политических субъектов, включая руководство правящей партии, похоже, все-таки по-своему истолковали суть мартовского протеста. Отголоски злополучного законопроекта все еще не перестают давать о себе знать как внутри, так и за пределами правящей партии. Особенно проявляет активность радикальная оппозиция, которая, судя по ее же заявлениям, готова любой ценой сохранять и поддерживать массовые уличные выступления. Если судить по последней акции – 9 апреля – инициаторы решили искусно трансформировать энергию протеста против закона об иноагентах в собственное программное русло, анонсированное после съезда "Национального движения". В частности, на митинге 9 апреля были в очередной раз оглашены требования освободить из заключения гендиректора телеканала "Мтавари" Нику Гварамия и экс-президента Михаила Саакашвили. Безусловно, новым лидерам "Нацдвижения" в каком-то смысле не откажешь в последовательности. Которая, однако, в широких общественных кругах все чаще ассоциируется с упрямством. Неужели "авторитеты" националов не в состоянии уловить тонкую грань в настроениях граждан? Как минимум не могут понять – никакие пламенные призывы в микрофон не затронут глубинных струн грузинской общественности, если они касаются проблем, не представляющих для нее первоочередную важность. Правда, при перечислении требований на последней акции призыв к исполнению 12 рекомендаций Еврокомиссии был поставлен в начале списка. Впрочем, думаю, организаторам вряд ли удалось завуалировать этим истинную направленность партийного протеста. Эксперты, судя по их реакции, "считать протестующих по головам" не стали: несмотря на внушительную телевизионную картинку и перекрытый центральный проспект столицы, пресса оценивать, анализировать и даже ссылаться на митинг 9 апреля не сочла нужным. С одной стороны, Григориадис обвиняется в том, что метнул в правоохранителей бутылку с "коктейлем Молотова", а также в причастности к поджогу полицейского автомобиля. Освобождение совершившего подобное деяние лица, естественно, не вписывается ни в какие юридические, моральные и международные нормы. Хотя некоторые представители оппозиции на полном серьезе доказывают, что, выразив в подобной форме протест против власти, Григориадис стал… героем, и потому его надо… отпустить! Эдакая откровенно революционная логика. Но в деле присутствует и другая сторона. Эксперт и известный в прошлом политик Давид Зурабишвили считает, что в лице Григориадиса (судя по всему, фигуры довольно одиозной) власть получила прекрасную возможность озвучивать отвлекающие внимание мистические версии. Председатель правящей партии публично заговорил о каких-то людях сомнительной ориентации, а премьер – о сатанистах и анархистах. Между тем лейборист Лаша Чхартишвили вообще выражает сомнение в наличии у следствия убедительных улик. Он полагает, что власть хочет попросту показательно осудить Григориадиса. Вдобавок, акцию, где было выдвинуто требование о его освобождении, посетила европарламентарий Виола фон Крамон. Так что, признаться, уже и не знаешь, что подумать?! Сатанисты, анархисты – это действительно фон слишком странный и сомнительный. Да и почему бы с учетом столь широкого общественного резонанса не обнародовать имеющиеся в распоряжении правоохранителей видеоматериалы. Трудно поверить, чтобы в наш век ощетинившихся со всех сторон видеорегистраторов у следствия не оказалось кадров, уверенно подтверждающих вину молодого человека, если он ее действительно совершил. Укрыться сегодня от камер – дело абсолютно безнадежное. Во всяком случае, все мы видели видеокадры с полицейскими, беспричинно пинающими ногами демонстранта, лежащего на асфальте и не оказывающего сопротивления. Возможно, не так рьяно, как при разгоне митингов предыдущей властью, но субъективные оценки, как вы понимаете, – это дело вкуса, а не права. И непонятно, почему нигде до сих пор не появилась конкретная информация по расследованию законности действий отдельных сотрудников правоохранительных органов… Только Лазаре Григориадис, пусть простит меня решительно настроенная оппозиция, не Георгий Димитров, и делать из него пламенного революционера не только бессмысленно, но и чревато для парня серьезными последствиями. Постараюсь пояснить. Конечно, за "коктейль Молотова" надо отвечать по закону. Но одно дело участвовать в заговоре с целью государственного переворота или быть причастным к террористическому акту, и совсем другое – совершить по глупости хулиганский поступок. Что-то мне подсказывает, что на первые две роли – революционера и террориста – Лазаре как-то не тянет. Хотя, похоже, обе стороны, не на жизнь, а на смерть скрестившие друг с другом копья, не прочь ему их навязать. Господа, только не надо недооценивать мнение грузинской общественности и пытаться манипулировать им! Наши граждане достаточно образованы, проницательны и умны, чтобы не потерпеть, когда их "считают по головам". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2023

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грузия, политика, аналитика, михаил саакашвили, лаша чхартишвили, ника гварамия, еврокомиссия, колумнисты