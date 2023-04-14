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Грузинский Credo Bank оштрафован за нарушение требований финансовой безопасности
Грузинский Credo Bank оштрафован за нарушение требований финансовой безопасности
Общая сумма всех штрафов составила 30 тысяч лари 14.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-14T23:57+0400
2023-04-14T23:57+0400
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экономика
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии оштрафовал коммерческий банк Credo Bank за выявленные нарушения законодательства об отмывании денег, говорится в сообщении регулятора. По данным Нацбанка, было выявлено два нарушения коммерческим банком требований закона "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма". Общая сумма всех штрафов составила 30 тысяч лари. В частности, банк нарушил требование закона, согласно которому он был обязан, в случае если его клиент – политически активное лицо, получить разрешение от руководства на установление деловых отношений, проверить происхождение имущества, средств и виртуальных активов такого клиента и осуществлять отношения в условиях усиленного наблюдения. Личности политически активных лиц Нацбанк не раскрывает, но по закону политически активным лицом является физическое лицо, выполняющее важные общественные или политические функции, в том числе член правительства, депутат или глава партии. Кроме того, банк во время проверки в двух случаях предоставил неверную информацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии

Грузинский Credo Bank оштрафован за нарушение требований финансовой безопасности

23:57 14.04.2023
© photo: Sputnik / Stringerнациональный банк Грузии
национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Общая сумма всех штрафов составила 30 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии оштрафовал коммерческий банк Credo Bank за выявленные нарушения законодательства об отмывании денег, говорится в сообщении регулятора.
По данным Нацбанка, было выявлено два нарушения коммерческим банком требований закона "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма".
Общая сумма всех штрафов составила 30 тысяч лари.
В частности, банк нарушил требование закона, согласно которому он был обязан, в случае если его клиент – политически активное лицо, получить разрешение от руководства на установление деловых отношений, проверить происхождение имущества, средств и виртуальных активов такого клиента и осуществлять отношения в условиях усиленного наблюдения.

В одном случае дело касалось члена семьи политически активного лица, на отношение с которым не было согласия руководства банка, а во втором случае речь шла об игнорировании протокола Нацбанка, когда политически активному лицу необходимо было присудить статус "высокого риска" отмывания денег и финансирования терроризма.

Личности политически активных лиц Нацбанк не раскрывает, но по закону политически активным лицом является физическое лицо, выполняющее важные общественные или политические функции, в том числе член правительства, депутат или глава партии.
Кроме того, банк во время проверки в двух случаях предоставил неверную информацию.
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