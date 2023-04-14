https://sputnik-georgia.ru/20230414/gruzinskiy-credo-bank-oshtrafovan-za-narushenie-trebovaniy-finansovoy-bezopasnosti-276745350.html
Грузинский Credo Bank оштрафован за нарушение требований финансовой безопасности
Грузинский Credo Bank оштрафован за нарушение требований финансовой безопасности
Общая сумма всех штрафов составила 30 тысяч лари 14.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-14T23:57+0400
2023-04-14T23:57+0400
2023-04-14T23:57+0400
грузия
новости
экономика
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830194_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_f08fb0a36b99e0b9076ba8dfa52279fa.jpg
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии оштрафовал коммерческий банк Credo Bank за выявленные нарушения законодательства об отмывании денег, говорится в сообщении регулятора. По данным Нацбанка, было выявлено два нарушения коммерческим банком требований закона "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма". Общая сумма всех штрафов составила 30 тысяч лари. В частности, банк нарушил требование закона, согласно которому он был обязан, в случае если его клиент – политически активное лицо, получить разрешение от руководства на установление деловых отношений, проверить происхождение имущества, средств и виртуальных активов такого клиента и осуществлять отношения в условиях усиленного наблюдения. Личности политически активных лиц Нацбанк не раскрывает, но по закону политически активным лицом является физическое лицо, выполняющее важные общественные или политические функции, в том числе член правительства, депутат или глава партии. Кроме того, банк во время проверки в двух случаях предоставил неверную информацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830194_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ad066d82026bddf6e43fcae75557fa2e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
Грузинский Credo Bank оштрафован за нарушение требований финансовой безопасности
Общая сумма всех штрафов составила 30 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии оштрафовал коммерческий банк Credo Bank за выявленные нарушения законодательства об отмывании денег, говорится в сообщении регулятора.
По данным Нацбанка, было выявлено два нарушения коммерческим банком требований закона "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма".
Общая сумма всех штрафов составила 30 тысяч лари.
В частности, банк нарушил требование закона, согласно которому он был обязан, в случае если его клиент – политически активное лицо, получить разрешение от руководства на установление деловых отношений, проверить происхождение имущества, средств и виртуальных активов такого клиента и осуществлять отношения в условиях усиленного наблюдения.
В одном случае дело касалось члена семьи политически активного лица, на отношение с которым не было согласия руководства банка, а во втором случае речь шла об игнорировании протокола Нацбанка, когда политически активному лицу необходимо было присудить статус "высокого риска" отмывания денег и финансирования терроризма.
Личности политически активных лиц Нацбанк не раскрывает, но по закону политически активным лицом является физическое лицо, выполняющее важные общественные или политические функции, в том числе член правительства, депутат или глава партии.
Кроме того, банк во время проверки в двух случаях предоставил неверную информацию.