https://sputnik-georgia.ru/20230414/gruzinskiy-credo-bank-oshtrafovan-za-narushenie-trebovaniy-finansovoy-bezopasnosti-276745350.html

Грузинский Credo Bank оштрафован за нарушение требований финансовой безопасности

Грузинский Credo Bank оштрафован за нарушение требований финансовой безопасности

Общая сумма всех штрафов составила 30 тысяч лари 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T23:57+0400

2023-04-14T23:57+0400

2023-04-14T23:57+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии оштрафовал коммерческий банк Credo Bank за выявленные нарушения законодательства об отмывании денег, говорится в сообщении регулятора. По данным Нацбанка, было выявлено два нарушения коммерческим банком требований закона "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма". Общая сумма всех штрафов составила 30 тысяч лари. В частности, банк нарушил требование закона, согласно которому он был обязан, в случае если его клиент – политически активное лицо, получить разрешение от руководства на установление деловых отношений, проверить происхождение имущества, средств и виртуальных активов такого клиента и осуществлять отношения в условиях усиленного наблюдения. Личности политически активных лиц Нацбанк не раскрывает, но по закону политически активным лицом является физическое лицо, выполняющее важные общественные или политические функции, в том числе член правительства, депутат или глава партии. Кроме того, банк во время проверки в двух случаях предоставил неверную информацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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