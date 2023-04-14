https://sputnik-georgia.ru/20230414/kto-zavozit-vino-v-gruziyu--top-5-stran-276707545.html

Кто завозит вино в Грузию – топ-5 стран

Кто завозит вино в Грузию – топ-5 стран

Грузия в 2022 году импортировала 695 тонн вина стоимостью более 5 миллионов лари, что на 28,1% больше, чем за позапрошлый год 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T20:00+0400

2023-04-14T20:00+0400

2023-04-14T20:00+0400

экономика

грузия

новости

грузинское вино

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0d/276703099_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89db70f48fe6ac61ec5c892783a477a3.png

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных импортерах вина. Небольшие объемы вина также импортировались из Беларуси, Латвии, Испании, Нидерландов, Польши, Армении, Южной Африки, Гонконга, Туркменистана, Германии, Великобритании и других стран.Примечательно, что вино – одно из основных наименований экспорта для страны. По данным статистики, в 2022 году Грузия экспортировала 106,7 тысячи тонн вина на сумму 252,5 миллиона долларов, что на 5,5% выше показателя 2021 года.Основным экспортером грузинского вина остается Россия. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось именно на эту страну. Всего в Россию было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, грузинское вино, инфографика, инфографика