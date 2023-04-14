https://sputnik-georgia.ru/20230414/kto-zavozit-vino-v-gruziyu--top-5-stran-276707545.html
Кто завозит вино в Грузию – топ-5 стран
Кто завозит вино в Грузию – топ-5 стран
Грузия в 2022 году импортировала 695 тонн вина стоимостью более 5 миллионов лари, что на 28,1% больше, чем за позапрошлый год 14.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-14T20:00+0400
2023-04-14T20:00+0400
2023-04-14T20:00+0400
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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных импортерах вина. Небольшие объемы вина также импортировались из Беларуси, Латвии, Испании, Нидерландов, Польши, Армении, Южной Африки, Гонконга, Туркменистана, Германии, Великобритании и других стран.Примечательно, что вино – одно из основных наименований экспорта для страны. По данным статистики, в 2022 году Грузия экспортировала 106,7 тысячи тонн вина на сумму 252,5 миллиона долларов, что на 5,5% выше показателя 2021 года.Основным экспортером грузинского вина остается Россия. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось именно на эту страну. Всего в Россию было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, грузинское вино, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, грузинское вино, инфографика, инфографика
Кто завозит вино в Грузию – топ-5 стран
Грузия в 2022 году импортировала 695 тонн вина стоимостью более 5 миллионов лари, что на 28,1% больше, чем за позапрошлый год
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных импортерах вина.
Небольшие объемы вина также импортировались из Беларуси, Латвии, Испании, Нидерландов, Польши, Армении, Южной Африки, Гонконга, Туркменистана, Германии, Великобритании и других стран.
Примечательно, что вино – одно из основных наименований экспорта для страны.
По данным статистики, в 2022 году Грузия экспортировала 106,7 тысячи тонн вина на сумму 252,5 миллиона долларов, что на 5,5% выше показателя 2021 года.
Основным экспортером грузинского вина остается Россия. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось именно на эту страну. Всего в Россию было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.