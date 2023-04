Лавров: несмотря на угрозы Запада, объем торговли в СНГ растет

© photo: Sputnik / Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) (5 августа 2022). Камбоджа