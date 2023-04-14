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Лавров: несмотря на угрозы Запада, объем торговли в СНГ растет
Лавров: несмотря на угрозы Запада, объем торговли в СНГ растет
Заседание глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Сочи 7-8 июня. 14.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Объем торговли России со странами СНГ растет вопреки угрозам вторичных санкций со стороны США и Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.По словам Лаврова, все проекты, над которыми ведется работа в рамках СНГ, нацелены на перспективные разработки современных технологий "прежде всего в критически важных для каждого государства областях".Министр рассчитывает, что импульс к дальнейшему расширению экономического взаимодействия придаст готовящееся к подписанию соглашение о свободной торговле услугами между странами СНГ.Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что заседание глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Сочи 7-8 июня. Он отметил, что повестка встречи насыщенная, главным, на взгляд РФ, вопросом будет соглашение о свободной торговле услугами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, новости, политика, сергей лавров, снг
россия, новости, политика, сергей лавров, снг

Лавров: несмотря на угрозы Запада, объем торговли в СНГ растет

16:22 14.04.2023 (обновлено: 17:16 14.04.2023)
© photo: Sputnik / Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) (5 августа 2022). Камбоджа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) (5 августа 2022). Камбоджа - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2023
© photo: Sputnik / Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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Заседание глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Сочи 7-8 июня.
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Объем торговли России со странами СНГ растет вопреки угрозам вторичных санкций со стороны США и Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

"Несмотря на угрозы всем нашим партнерам со стороны США и Евросоюза не сотрудничать с Российской Федерацией и Республикой Беларусь под страхом так называемых вторичных санкций и иных видов наказания, торговля в СНГ растет. В прошлом году она увеличилась на шесть с лишним процентов, ее объем превысил $100 млрд", – сказал он.

По словам Лаврова, все проекты, над которыми ведется работа в рамках СНГ, нацелены на перспективные разработки современных технологий "прежде всего в критически важных для каждого государства областях".
Министр рассчитывает, что импульс к дальнейшему расширению экономического взаимодействия придаст готовящееся к подписанию соглашение о свободной торговле услугами между странами СНГ.
Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что заседание глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Сочи 7-8 июня. Он отметил, что повестка встречи насыщенная, главным, на взгляд РФ, вопросом будет соглашение о свободной торговле услугами.
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