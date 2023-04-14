https://sputnik-georgia.ru/20230414/lavrov-nesmotrya-na-ugrozy-zapada-obem-torgovli-v-sng-rastet-276736616.html

Лавров: несмотря на угрозы Запада, объем торговли в СНГ растет

Лавров: несмотря на угрозы Запада, объем торговли в СНГ растет

Заседание глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Сочи 7-8 июня. 14.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Объем торговли России со странами СНГ растет вопреки угрозам вторичных санкций со стороны США и Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.По словам Лаврова, все проекты, над которыми ведется работа в рамках СНГ, нацелены на перспективные разработки современных технологий "прежде всего в критически важных для каждого государства областях".Министр рассчитывает, что импульс к дальнейшему расширению экономического взаимодействия придаст готовящееся к подписанию соглашение о свободной торговле услугами между странами СНГ.Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что заседание глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Сочи 7-8 июня. Он отметил, что повестка встречи насыщенная, главным, на взгляд РФ, вопросом будет соглашение о свободной торговле услугами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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