Лавров: несмотря на угрозы Запада, объем торговли в СНГ растет
16:22 14.04.2023 (обновлено: 17:16 14.04.2023)
© photo: Sputnik / Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) (5 августа 2022). Камбоджа
© photo: Sputnik / Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
Заседание глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Сочи 7-8 июня.
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Объем торговли России со странами СНГ растет вопреки угрозам вторичных санкций со стороны США и Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
"Несмотря на угрозы всем нашим партнерам со стороны США и Евросоюза не сотрудничать с Российской Федерацией и Республикой Беларусь под страхом так называемых вторичных санкций и иных видов наказания, торговля в СНГ растет. В прошлом году она увеличилась на шесть с лишним процентов, ее объем превысил $100 млрд", – сказал он.
По словам Лаврова, все проекты, над которыми ведется работа в рамках СНГ, нацелены на перспективные разработки современных технологий "прежде всего в критически важных для каждого государства областях".
Министр рассчитывает, что импульс к дальнейшему расширению экономического взаимодействия придаст готовящееся к подписанию соглашение о свободной торговле услугами между странами СНГ.
Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что заседание глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Сочи 7-8 июня. Он отметил, что повестка встречи насыщенная, главным, на взгляд РФ, вопросом будет соглашение о свободной торговле услугами.