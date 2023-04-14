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Международное энергетическое агентство заявило о росте продаж нефтепродуктов из РФ
Международное энергетическое агентство заявило о росте продаж нефтепродуктов из РФ
В 2022 году ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy 14.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-14T23:38+0400
2023-04-14T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что российский нефтяной экспорт в марте 2023 года стал самым высоким с апреля 2020-го, поставки нефти выросли на 600 тыс. баррелей в сутки к предыдущему месяцу, а нефтепродуктов – на 450 тыс. баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе агентстваПри этом экспортная выручка сократилась на 43% по сравнению с прошлым годом – до $12,7 млрд.По оценке МЭА, предполагаемые доходы от нефтяного экспорта России к предыдущему месяцу "возросли на $1 млрд, до $12,7 млрд", но "были на 43% ниже, чем год назад".В 2022 году ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по поводу анализа энергорынка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, экономика, новости, опек, александр новак, цены на нефть
в мире, россия, экономика, новости, опек, александр новак, цены на нефть
Международное энергетическое агентство заявило о росте продаж нефтепродуктов из РФ
23:38 14.04.2023 (обновлено: 23:49 14.04.2023)
В 2022 году ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что российский нефтяной экспорт в марте 2023 года стал самым высоким с апреля 2020-го, поставки нефти выросли на 600 тыс. баррелей в сутки к предыдущему месяцу, а нефтепродуктов – на 450 тыс. баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе агентства
При этом экспортная выручка сократилась на 43% по сравнению с прошлым годом – до $12,7 млрд.
"Российский нефтяной экспорт в марте вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года благодаря резкому увеличению потоков продукции. Общий объем поставок нефти увеличился на 0,6 млн баррелей в сутки – до 8,1 млн баррелей в сутки, а объем поставок нефтепродуктов – на 450 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 3,1 млн баррелей в сутки", – говорится в докладе.
По оценке МЭА, предполагаемые доходы от нефтяного экспорта России к предыдущему месяцу "возросли на $1 млрд, до $12,7 млрд", но "были на 43% ниже, чем год назад".
В 2022 году ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по поводу анализа энергорынка.