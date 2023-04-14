https://sputnik-georgia.ru/20230414/mezhdunarodnoe--energeticheskoe-agentstvo-zayavilo-o-roste-prodazh-nefteproduktov-iz-rf-276745737.html

Международное энергетическое агентство заявило о росте продаж нефтепродуктов из РФ

Международное энергетическое агентство заявило о росте продаж нефтепродуктов из РФ

В 2022 году ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T23:38+0400

2023-04-14T23:38+0400

2023-04-14T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что российский нефтяной экспорт в марте 2023 года стал самым высоким с апреля 2020-го, поставки нефти выросли на 600 тыс. баррелей в сутки к предыдущему месяцу, а нефтепродуктов – на 450 тыс. баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе агентстваПри этом экспортная выручка сократилась на 43% по сравнению с прошлым годом – до $12,7 млрд.По оценке МЭА, предполагаемые доходы от нефтяного экспорта России к предыдущему месяцу "возросли на $1 млрд, до $12,7 млрд", но "были на 43% ниже, чем год назад".В 2022 году ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по поводу анализа энергорынка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, экономика, новости, опек, александр новак, цены на нефть