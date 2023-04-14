https://sputnik-georgia.ru/20230414/nutsa-buzaladze-prizvala-golosovat-za-nee-na-proekte-american-idol-276709976.html
Нуца Бузаладзе призвала голосовать за нее на проекте American Idol
Нуца Бузаладзе призвала голосовать за нее на проекте American Idol
Переход в следующий тур проекта American Idol зависит от количества голосов телезрителей 14.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-14T14:12+0400
2023-04-14T14:12+0400
2023-04-14T14:12+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе, которая участвует во всемирно известном вокальном проекте American Idol, призвала жителей Грузии голосовать за нее для того, чтобы она могла остаться на шоу. Бузаладзе выложила видео в соцсети, где обратилась к грузинскому слушателю – останется Нуца на проекте или нет, теперь зависит от полученных голосов. Бузаладзе пояснила, что голосовать можно лишь во время трансляции выпуска – 17 апреля в 04:00 по тбс по ссылке. Если же желающие проголосовать находиться в США, то голосовать надо будет по номеру, которым певица поделится на своей странице, также лишь во время показа шоу по ТВ. Нуца Бузаладзе выразила надежду, что она наберет нужное количество голосов, чтобы продолжить участие в шоу. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, нуца бузаладзе, сша
грузия, новости, нуца бузаладзе, сша
Нуца Бузаладзе призвала голосовать за нее на проекте American Idol
Переход в следующий тур проекта American Idol зависит от количества голосов телезрителей
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе, которая участвует во всемирно известном вокальном проекте American Idol, призвала жителей Грузии голосовать за нее для того, чтобы она могла остаться на шоу.
Бузаладзе выложила видео в соцсети, где обратилась к грузинскому слушателю – останется Нуца на проекте или нет, теперь зависит от полученных голосов.
Бузаладзе пояснила, что голосовать можно лишь во время трансляции выпуска – 17 апреля в 04:00 по тбс по ссылке
.
Если же желающие проголосовать находиться в США, то голосовать надо будет по номеру, которым певица поделится на своей странице, также лишь во время показа шоу по ТВ.
Нуца Бузаладзе выразила надежду, что она наберет нужное количество голосов, чтобы продолжить участие в шоу.
Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.