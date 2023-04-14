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Тихоокеанский флот ВМС РФ поднят по тревоге
Тихоокеанский флот ВМС РФ поднят по тревоге
Основная цель проверки, по словам министра, – нарастить способность отражать агрессию вероятного противника с океана и моря 14.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-14T17:29+0400
2023-04-14T17:29+0400
2023-04-14T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В России началась внезапная проверка на Тихоокеанском флоте, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства."Сегодня с 9 часов (по владивостокскому времени соответствует 2 часам ночи по минскому – Sputnik) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе", – сказал министр.Задействованы также ВКС России, воинские части и подразделения обеспечения, добавил Сергей Шойгу.Основная цель проверки, по словам министра, – нарастить способность отражать агрессию вероятного противника с океана и моря.Он уточнил, что в соответствии с распоряжениями Генерального штаба флот в короткие сроки выполнит подготовку к боевым действиям, оперативное развертывание и отработает комплекс учебно-боевых задач как в ближних, так и в дальних морских зонах.В рамках внезапной проверки военные отразят массированные ракетно-авиационные удары, проведут учения по поиску и уничтожению подлодок, выполнят торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски.Кроме того, Шойгу поручил отработать варианты применения межвидовых группировок с учетом развития и оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, внезапная проверка на Тихоокеанском флоте не связана с возможностью расширения НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, тихий океан, вмс россии, сергей шойгу, дмитрий песков
в мире, россия, политика, тихий океан, вмс россии, сергей шойгу, дмитрий песков
Тихоокеанский флот ВМС РФ поднят по тревоге
Основная цель проверки, по словам министра, – нарастить способность отражать агрессию вероятного противника с океана и моря
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В России началась внезапная проверка на Тихоокеанском флоте, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства.
"Сегодня с 9 часов (по владивостокскому времени соответствует 2 часам ночи по минскому – Sputnik) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе", – сказал министр.
Задействованы также ВКС России, воинские части и подразделения обеспечения, добавил Сергей Шойгу.
Основная цель проверки, по словам министра, – нарастить способность отражать агрессию вероятного противника с океана и моря.
Он уточнил, что в соответствии с распоряжениями Генерального штаба флот в короткие сроки выполнит подготовку к боевым действиям, оперативное развертывание и отработает комплекс учебно-боевых задач как в ближних, так и в дальних морских зонах.
"На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана, южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин", – сказал Сергей Шойгу.
В рамках внезапной проверки военные отразят массированные ракетно-авиационные удары, проведут учения по поиску и уничтожению подлодок, выполнят торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски.
Кроме того, Шойгу поручил отработать варианты применения межвидовых группировок с учетом развития и оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, внезапная проверка на Тихоокеанском флоте не связана с возможностью расширения НАТО.