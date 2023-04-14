https://sputnik-georgia.ru/20230414/v-gruzii-otmechayut-den-rodnogo-yazyka-276721638.html

В Грузии отмечают День родного языка

В Грузии отмечают День родного языка

Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. День родного языка (Дедаэнис дге) отмечают 14 апреля по всей Грузии. В столице и регионах намечено проведение концертов, тематических выставок и народных гуляний.День грузинского языка был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 45 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский, аджарский.Особо выделяется группа горных диалектов Восточной Грузии – хевсурский, мохевский, мтиуло-гудамакарский, тушинский и пшавский, а также три диалекта за пределами страны – ингилойский (Азербайджан), ферейданский (Иран), имерхевский (Турция).Грузинский язык: почему азбука начинается с фиалки >>>Грузинский был языком коренного населения Закавказья – Иберии на востоке и Колхиды (Колхети) на западе – с древнейших времен.Он имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (IV в. н. э.). В грузинском языке 5 гласных и 28 согласных фонем.Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв. Он создан не позднее V в. н. э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули).С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское).В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, грузинский язык, день грузинского языка