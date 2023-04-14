Жители Грузии готовятся встретить Пасху: праздничная торговля куличами – фото
Пасху празднуют всегда в воскресенье. Название этого дня недели напоминает нам о том, что именно в воскресенье воскрес Иисус Христос.
Пасху празднуют всегда в воскресенье. Название этого дня недели напоминает нам о том, что именно в воскресенье воскрес Иисус Христос.
На Пасху по традиции красят яйца. Этот обычай очень давний. Христос дал нам жизнь, а яйцо – это знак жизни.
На Пасху по традиции красят яйца. Этот обычай очень давний. Христос дал нам жизнь, а яйцо – это знак жизни.
Яйца красят по разному, в зависимости от рисунка их тоже могут называть по разному.
Яйца красят по разному, в зависимости от рисунка их тоже могут называть по разному.
На Пасху пекут вкусные куличи и пасхи.
На Пасху пекут вкусные куличи и пасхи.
А потом верующие их относят вместе с крашенными яйцами в церковь и угощают ими друг друга.
А потом верующие их относят вместе с крашенными яйцами в церковь и угощают ими друг друга.
Принято, чтобы в праздник младшие словами "Христос Воскресе!" приветствовали первыми, а старшие отвечали им: "Воистину Воскресе".
Принято, чтобы в праздник младшие словами "Христос Воскресе!" приветствовали первыми, а старшие отвечали им: "Воистину Воскресе".
Любимой пасхальной игрой является "чокание" яйцами друг с другом.
Любимой пасхальной игрой является "чокание" яйцами друг с другом.
Надо ударить тупым или острым концом крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выигрывает тот, чье яйцо не треснет.
Надо ударить тупым или острым концом крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выигрывает тот, чье яйцо не треснет.
Одной из традиций на Пасху считается, когда крашеные яйца прячут и дети ищут их в квартире или в саду.
Одной из традиций на Пасху считается, когда крашеные яйца прячут и дети ищут их в квартире или в саду.
Пасху отмечают в память воскресения Иисуса Христа.
Пасху отмечают в память воскресения Иисуса Христа.
Пасха – это самый светлый церковный праздник.
Пасха – это самый светлый церковный праздник.
Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходным праздником.
Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходным праздником.
Церковное празднование Пасхи продолжается 40 дней в православии и 50 дней в западном христианстве.
Церковное празднование Пасхи продолжается 40 дней в православии и 50 дней в западном христианстве.
Общее правило для расчета даты Пасхи: "Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния".
Общее правило для расчета даты Пасхи: "Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния".
В Грузии в предпраздничные дни идет бойкая торговля куличами, яйцами, а также красками для яиц и корешками эндро.
В Грузии в предпраздничные дни идет бойкая торговля куличами, яйцами, а также красками для яиц и корешками эндро.
На всех рынках и в магазинах города продаются красящие средства для яиц.
На всех рынках и в магазинах города продаются красящие средства для яиц.
В Грузии Пасху всегда отмечают по особенному и любят этот праздник.
В Грузии Пасху всегда отмечают по особенному и любят этот праздник.
В день Пасхи православные верующие пойдут с куличами в церковь, многие ходят в эти дни к близким и родственникам в гости.
В день Пасхи православные верующие пойдут с куличами в церковь, многие ходят в эти дни к близким и родственникам в гости.