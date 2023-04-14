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Жители Грузии готовятся встретить Пасху: праздничная торговля куличами – фото
Жители Грузии готовятся встретить Пасху: праздничная торговля куличами – фото
В Грузии вовсю идет бойкая торговля куличами и пасхами перед Великим праздником Воскресения. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как жители Тбилиси готовятся... 14.04.2023, Sputnik Грузия
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Православные верующие в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение – Пасху, 16 апреля. Для грузин этот праздник особенный, все семьи готовятся, чтобы встретить Пасху как подобает – красят яйца в Красную Пятницу, посещают праздничную службу в церквях, пекут или покупают пасхальные куличи, а уже в понедельник идут на кладбище, чтобы почтить память предков.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, пасха, пасха, пасха 2023, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, пасха, пасха, пасха 2023, фото

Жители Грузии готовятся встретить Пасху: праздничная торговля куличами – фото

14:56 14.04.2023 (обновлено: 15:21 14.04.2023)
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В Грузии вовсю идет бойкая торговля куличами и пасхами перед Великим праздником Воскресения. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как жители Тбилиси готовятся отметить Пасху
Православные верующие в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение – Пасху, 16 апреля. Для грузин этот праздник особенный, все семьи готовятся, чтобы встретить Пасху как подобает – красят яйца в Красную Пятницу, посещают праздничную службу в церквях, пекут или покупают пасхальные куличи, а уже в понедельник идут на кладбище, чтобы почтить память предков.
© photo: Sputnik / Stringer

Пасху празднуют всегда в воскресенье. Название этого дня недели напоминает нам о том, что именно в воскресенье воскрес Иисус Христос.

Пасху празднуют всегда в воскресенье. Название этого дня недели напоминает нам о том, что именно в воскресенье воскрес Иисус Христос. - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

Пасху празднуют всегда в воскресенье. Название этого дня недели напоминает нам о том, что именно в воскресенье воскрес Иисус Христос.

© photo: Sputnik / Stringer

На Пасху по традиции красят яйца. Этот обычай очень давний. Христос дал нам жизнь, а яйцо – это знак жизни.

На Пасху по традиции красят яйца. Этот обычай очень давний. Христос дал нам жизнь, а яйцо – это знак жизни. - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

На Пасху по традиции красят яйца. Этот обычай очень давний. Христос дал нам жизнь, а яйцо – это знак жизни.

© photo: Sputnik / Stringer

Яйца красят по разному, в зависимости от рисунка их тоже могут называть по разному.

Яйца красят по разному, в зависимости от рисунка их тоже могут называть по разному. - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Stringer

Яйца красят по разному, в зависимости от рисунка их тоже могут называть по разному.

© photo: Sputnik / Stringer

На Пасху пекут вкусные куличи и пасхи.

На Пасху пекут вкусные куличи и пасхи. - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

На Пасху пекут вкусные куличи и пасхи.

© photo: Sputnik / Stringer

А потом верующие их относят вместе с крашенными яйцами в церковь и угощают ими друг друга.

А потом верующие их относят вместе с крашенными яйцами в церковь и угощают ими друг друга. - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Stringer

А потом верующие их относят вместе с крашенными яйцами в церковь и угощают ими друг друга.

© photo: Sputnik / Stringer

Принято, чтобы в праздник младшие словами "Христос Воскресе!" приветствовали первыми, а старшие отвечали им: "Воистину Воскресе".

Принято, чтобы в праздник младшие словами &quot;Христос Воскресе!&quot; приветствовали первыми, а старшие отвечали им: &quot;Воистину Воскресе&quot;. - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

Принято, чтобы в праздник младшие словами "Христос Воскресе!" приветствовали первыми, а старшие отвечали им: "Воистину Воскресе".

© photo: Sputnik / Stringer

Любимой пасхальной игрой является "чокание" яйцами друг с другом.

Любимой пасхальной игрой является &quot;чокание&quot; яйцами друг с другом. - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

Любимой пасхальной игрой является "чокание" яйцами друг с другом.

© photo: Sputnik / Stringer

Надо ударить тупым или острым концом крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выигрывает тот, чье яйцо не треснет.

Надо ударить тупым или острым концом крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выигрывает тот, чье яйцо не треснет. - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

Надо ударить тупым или острым концом крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выигрывает тот, чье яйцо не треснет.

© photo: Sputnik / Stringer

Одной из традиций на Пасху считается, когда крашеные яйца прячут и дети ищут их в квартире или в саду.

Одной из традиций на Пасху считается, когда крашеные яйца прячут и дети ищут их в квартире или в саду. - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

Одной из традиций на Пасху считается, когда крашеные яйца прячут и дети ищут их в квартире или в саду.

© photo: Sputnik / Stringer

Пасху отмечают в память воскресения Иисуса Христа.

Пасху отмечают в память воскресения Иисуса Христа. - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

Пасху отмечают в память воскресения Иисуса Христа.

© photo: Sputnik / Stringer

Пасха – это самый светлый церковный праздник.

Пасха – это самый светлый церковный праздник. - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Пасха – это самый светлый церковный праздник.

© photo: Sputnik / Stringer

Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходным праздником.

Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходным праздником. - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходным праздником.

© photo: Sputnik / Stringer

Церковное празднование Пасхи продолжается 40 дней в православии и 50 дней в западном христианстве.

Церковное празднование Пасхи продолжается 40 дней в православии и 50 дней в западном христианстве. - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

Церковное празднование Пасхи продолжается 40 дней в православии и 50 дней в западном христианстве.

© photo: Sputnik / Stringer

Общее правило для расчета даты Пасхи: "Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния".

Общее правило для расчета даты Пасхи: &quot;Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния&quot;. - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Общее правило для расчета даты Пасхи: "Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния".

© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии в предпраздничные дни идет бойкая торговля куличами, яйцами, а также красками для яиц и корешками эндро.

В Грузии в предпраздничные дни идет бойкая торговля куличами, яйцами, а также красками для яиц и корешками эндро. - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии в предпраздничные дни идет бойкая торговля куличами, яйцами, а также красками для яиц и корешками эндро.

© photo: Sputnik / Stringer

На всех рынках и в магазинах города продаются красящие средства для яиц.

На всех рынках и в магазинах города продаются красящие средства для яиц. - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

На всех рынках и в магазинах города продаются красящие средства для яиц.

© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии Пасху всегда отмечают по особенному и любят этот праздник.

В Грузии Пасху всегда отмечают по особенному и любят этот праздник. - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии Пасху всегда отмечают по особенному и любят этот праздник.

© photo: Sputnik / Stringer

В день Пасхи православные верующие пойдут с куличами в церковь, многие ходят в эти дни к близким и родственникам в гости.

В день Пасхи православные верующие пойдут с куличами в церковь, многие ходят в эти дни к близким и родственникам в гости. - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

В день Пасхи православные верующие пойдут с куличами в церковь, многие ходят в эти дни к близким и родственникам в гости.

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