https://sputnik-georgia.ru/20230414/zhiteli-gruzii-gotovyatsya-vstretit-paskhu-prazdnichnaya-torgovlya-kulichami---foto-276734257.html

Жители Грузии готовятся встретить Пасху: праздничная торговля куличами – фото

Жители Грузии готовятся встретить Пасху: праздничная торговля куличами – фото

В Грузии вовсю идет бойкая торговля куличами и пасхами перед Великим праздником Воскресения. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как жители Тбилиси готовятся... 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T14:56+0400

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пасха

пасха

пасха 2023

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Православные верующие в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение – Пасху, 16 апреля. Для грузин этот праздник особенный, все семьи готовятся, чтобы встретить Пасху как подобает – красят яйца в Красную Пятницу, посещают праздничную службу в церквях, пекут или покупают пасхальные куличи, а уже в понедельник идут на кладбище, чтобы почтить память предков.

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2023

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