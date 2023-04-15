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"Без тормозов": госдолг Италии в феврале достиг исторического максимума
"Без тормозов": госдолг Италии в феврале достиг исторического максимума
Предыдущий негативный рекорд был установлен в июне 2022 года, следует из данных Банка Италии 15.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-15T21:00+0400
2023-04-15T21:00+0400
2023-04-15T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Италия зафиксировала очередной антирекорд: размер государственного долга страны в феврале увеличился еще на 21,6 миллиарда евро и достиг нового максимума – 2,772 триллиона евро, пишет РИА Новости.Согласно информации Центробанка страны, предыдущий негативный рекорд был установлен в июне 2022 года. Тогда, по данным Банка Италии, суверенная задолженность впервые превысила 2,77 триллиона евро.Итальянская газета Corriere della Sera отмечает в этой связи, что госдолг страны растет "без тормозов"."Это большая беда для страны! При новой монетарной политике ЕЦБ и постоянном повышении учетных ставок бремя государственного долга будет становиться все большей проблемой, о чем свидетельствуют оценки бюджетного управления парламента", – заявил президент Нацсоюза потребителей Италии Массимилиано Дона.Он добавил, что все больше ресурсов будет тратиться на выплату процентов по долгу в пользу тех, кто может позволить себе приобрести государственные облигации, и в ущерб тем, кто не в состоянии оплачивать счета за свет и газ, что ведет к увеличению неравенства.Между тем, если разделить нынешний госдолг на всех итальянцев, каждый гражданин должен 46 960 евро, подчеркнул Дона. По его словам, это могло бы стать причиной инфаркта для многих соотечественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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италия, экономика, в мире, новости
италия, экономика, в мире, новости
"Без тормозов": госдолг Италии в феврале достиг исторического максимума
Предыдущий негативный рекорд был установлен в июне 2022 года, следует из данных Банка Италии
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik.
Италия зафиксировала очередной антирекорд: размер государственного долга страны в феврале увеличился еще на 21,6 миллиарда евро и достиг нового максимума – 2,772 триллиона евро, пишет РИА Новости
.
Согласно информации Центробанка страны, предыдущий негативный рекорд был установлен в июне 2022 года. Тогда, по данным Банка Италии, суверенная задолженность впервые превысила 2,77 триллиона евро.
Итальянская газета Corriere della Sera отмечает в этой связи, что госдолг страны растет "без тормозов".
"В 2022 году в Италии было произведено товаров и услуг на сумму 1,909 триллиона евро в текущих ценах. Отсюда соотношение между долгом и ВВП в 145%, что, как глыба, давит на перспективы развития и экономическую политику страны", – отмечает издание.
"Это большая беда для страны! При новой монетарной политике ЕЦБ и постоянном повышении учетных ставок бремя государственного долга будет становиться все большей проблемой, о чем свидетельствуют оценки бюджетного управления парламента", – заявил президент Нацсоюза потребителей Италии Массимилиано Дона.
Он добавил, что все больше ресурсов будет тратиться на выплату процентов по долгу в пользу тех, кто может позволить себе приобрести государственные облигации, и в ущерб тем, кто не в состоянии оплачивать счета за свет и газ, что ведет к увеличению неравенства.
Между тем, если разделить нынешний госдолг на всех итальянцев, каждый гражданин должен 46 960 евро, подчеркнул Дона. По его словам, это могло бы стать причиной инфаркта для многих соотечественников.