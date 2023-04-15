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Фармкомпании сообщили о задержке поставок лекарств из Турции
Фармкомпании сообщили о задержке поставок лекарств из Турции
Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии 15.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-15T20:20+0400
2023-04-15T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Турецкие поставщики установили ограничения как по количеству, так и по поставкам в Грузию для некоторых лекарств, говорится в Ассоциации фармацевтических компаний страны.Турецкие медикаменты появились на грузинском рынке в конце 2022 года. Из-за более низкой стоимости, по сравнению с европейскими препаратами, они пользуются спросом у населения. Компания призывает население с пониманием отнестись к указанному факту, поскольку данное обстоятельство не зависит от местных компаний.По данным Ассоциации, они приняли решение сообщить о возможных проблемах с поставками, чтобы в адрес фармацевтических компаний не возникло обвинений в саботаже или создании искусственного дефицита. Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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турция, новости, экономика, грузия
Фармкомпании сообщили о задержке поставок лекарств из Турции
20:20 15.04.2023 (обновлено: 20:50 15.04.2023)
Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Турецкие поставщики установили ограничения как по количеству, так и по поставкам в Грузию для некоторых лекарств, говорится в Ассоциации фармацевтических компаний страны.
Турецкие медикаменты появились на грузинском рынке в конце 2022 года. Из-за более низкой стоимости, по сравнению с европейскими препаратами, они пользуются спросом у населения.
Компания призывает население с пониманием отнестись к указанному факту, поскольку данное обстоятельство не зависит от местных компаний.
"На основании информации, предоставленной компаниями-членами ассоциации, сообщаем, что турецкими поставщиками было введено ограничение на поставку некоторых лекарственных средств, как по ассортименту, так и по количеству, что отразится на местном рынке спустя определенный период времени", – говорится в сообщении Ассоциации.
По данным Ассоциации, они приняли решение сообщить о возможных проблемах с поставками, чтобы в адрес фармацевтических компаний не возникло обвинений в саботаже или создании искусственного дефицита.
Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний.
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.