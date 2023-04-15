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Фармкомпании сообщили о задержке поставок лекарств из Турции

Фармкомпании сообщили о задержке поставок лекарств из Турции

Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Турецкие поставщики установили ограничения как по количеству, так и по поставкам в Грузию для некоторых лекарств, говорится в Ассоциации фармацевтических компаний страны.Турецкие медикаменты появились на грузинском рынке в конце 2022 года. Из-за более низкой стоимости, по сравнению с европейскими препаратами, они пользуются спросом у населения. Компания призывает население с пониманием отнестись к указанному факту, поскольку данное обстоятельство не зависит от местных компаний.По данным Ассоциации, они приняли решение сообщить о возможных проблемах с поставками, чтобы в адрес фармацевтических компаний не возникло обвинений в саботаже или создании искусственного дефицита. Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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