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Фестиваль "Гемо фест" пройдет в Кутаиси – объявлен прием заявок
Фестиваль "Гемо фест" пройдет в Кутаиси – объявлен прием заявок
Посетители смогут увидеть и попробовать на выставке традиционные имеретинские блюда 15.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-15T23:23+0400
2023-04-15T23:23+0400
2023-04-15T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Фестиваль уличной еды "Гемо фест" пройдет в Кутаиси 17 и 18 июня, говорится в сообщении организаторов. Пока организаторы только готовятся к проведению фестиваля, в котором планируют представить выставку имеретинской кухни, поэтому сейчас объявлен прием заявок на участие. "Представьте ваши вариации традиционных имеретинских блюд или просто напомните о таких старых блюдах, которые помните только вы. Не упустите возможность познакомить Грузию с вашим волшебством, потому что на "Гемо фест" в Кутаиси соберется вся Грузия", – пишут организаторы. Желающие принять участие должны заполнить виртуальную анкету по ссылке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кутаиси, грузия, новости, общество, анонсы , культура, фестиваль уличной еды
кутаиси, грузия, новости, общество, анонсы , культура, фестиваль уличной еды
Фестиваль "Гемо фест" пройдет в Кутаиси – объявлен прием заявок
Посетители смогут увидеть и попробовать на выставке традиционные имеретинские блюда
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Фестиваль уличной еды "Гемо фест" пройдет в Кутаиси 17 и 18 июня, говорится в сообщении организаторов.
"Гемо фест" – новый проект, запущенный Национальной администрацией туризма для продвижения гастротуризма. Цель мероприятия – популяризация местных блюд в регионах, открытие новых вкусов, а также создание и развитие новых услуг в гастрономическом направлении.
Пока организаторы только готовятся к проведению фестиваля, в котором планируют представить выставку имеретинской кухни, поэтому сейчас объявлен прием заявок на участие.
"Представьте ваши вариации традиционных имеретинских блюд или просто напомните о таких старых блюдах, которые помните только вы. Не упустите возможность познакомить Грузию с вашим волшебством, потому что на "Гемо фест" в Кутаиси соберется вся Грузия", – пишут организаторы.
Желающие принять участие должны заполнить виртуальную анкету по ссылке
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