https://sputnik-georgia.ru/20230415/festival-gemo-fest-proydet-v-kutaisi--obyavlen-priem-zayavok-276749033.html

Фестиваль "Гемо фест" пройдет в Кутаиси – объявлен прием заявок

Фестиваль "Гемо фест" пройдет в Кутаиси – объявлен прием заявок

Посетители смогут увидеть и попробовать на выставке традиционные имеретинские блюда 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T23:23+0400

2023-04-15T23:23+0400

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кутаиси

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Фестиваль уличной еды "Гемо фест" пройдет в Кутаиси 17 и 18 июня, говорится в сообщении организаторов. Пока организаторы только готовятся к проведению фестиваля, в котором планируют представить выставку имеретинской кухни, поэтому сейчас объявлен прием заявок на участие. "Представьте ваши вариации традиционных имеретинских блюд или просто напомните о таких старых блюдах, которые помните только вы. Не упустите возможность познакомить Грузию с вашим волшебством, потому что на "Гемо фест" в Кутаиси соберется вся Грузия", – пишут организаторы. Желающие принять участие должны заполнить виртуальную анкету по ссылке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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кутаиси, грузия, новости, общество, анонсы , культура, фестиваль уличной еды