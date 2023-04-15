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Грузинская модель Матильда Гварлиани снялась для Dior – фото

Грузинская модель Матильда Гварлиани снялась для Dior – фото

Матильда участвовала в съемке вместе с другими моделями, а снимала их известный фотограф Эллен фон Унверт 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T21:31+0400

2023-04-15T21:31+0400

2023-04-15T21:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Известная грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в съемке для капсульной коллекции всемирно известного французского бренда Dior. В новой кампании Dior представлена ​​одежда и аксессуары из коллекции модного дома 2023 года, которые будут доступны в течение ограниченного времени. Легкие силуэты одежды создают контраст с сумками и аксессуарами со строгими геометрическими очертаниями. Матильда Гварлиани участвовала в съемке вместе с другими моделями, а снимала их известный фотограф Эллен фон Унверт. Матильде Гварлиани 19 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Девушка становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод. Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR. Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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