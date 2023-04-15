https://sputnik-georgia.ru/20230415/ilon-mask-uchredil-kompaniyu-v-oblasti-iskusstvennogo-intellekta-276756556.html

Илон Маск учредил компанию в области искусственного интеллекта

Илон Маск учредил компанию в области искусственного интеллекта

Маск – единственный указанный директор компании, отмечает издание 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T22:22+0400

2023-04-15T22:22+0400

2023-04-15T22:22+0400

илон маск

в мире

новости

tesla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/03/271897332_0:11:3041:1722_1920x0_80_0_0_7fbe4b09504dc725de3145f082c12e78.jpg

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Знаменитый американский бизнесмен Илон Маск учредил компанию X.AI в области искусственного интеллекта — она зарегистрирована в штате Невада, пишет издание Wall Street Journal.Как отмечает газета, согласно документам, поданным в прошлом месяце, Маск – единственный указанный директор компании, а Джаред Бирчалл, руководящий семейной инвестиционной фирмой Маска Excession, отмечен как секретарь компании.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщала, что Маск разрабатывает планы по запуску нового стартапа в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с компанией OpenAI, создавшей ChatGPT. Согласно газете, в данный момент Tesla и Twitter, две принадлежащие Маску компании, собирают команду специалистов в области ИИ, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап.Илон Маск в марте вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо. В нем авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода.Отсрочка, по их мнению, нужна была для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, поскольку последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.Восемью годами ранее Маск стал одним из основателей OpenAI, компании, в 2022 году представившей чат-бота ChatGPT, генерирующего текст, схожий с человеческой речью. Спустя три года он покинул компанию. Тогда сообщалось, что причиной стали разногласия внутри руководства по вопросу безопасности искусственного интеллекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

илон маск, в мире, новости, tesla