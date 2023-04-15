https://sputnik-georgia.ru/20230415/ilon-mask-uchredil-kompaniyu-v-oblasti-iskusstvennogo-intellekta-276756556.html
Илон Маск учредил компанию в области искусственного интеллекта
Илон Маск учредил компанию в области искусственного интеллекта
Маск – единственный указанный директор компании, отмечает издание 15.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-15T22:22+0400
2023-04-15T22:22+0400
2023-04-15T22:22+0400
илон маск
в мире
новости
tesla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/03/271897332_0:11:3041:1722_1920x0_80_0_0_7fbe4b09504dc725de3145f082c12e78.jpg
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Знаменитый американский бизнесмен Илон Маск учредил компанию X.AI в области искусственного интеллекта — она зарегистрирована в штате Невада, пишет издание Wall Street Journal.Как отмечает газета, согласно документам, поданным в прошлом месяце, Маск – единственный указанный директор компании, а Джаред Бирчалл, руководящий семейной инвестиционной фирмой Маска Excession, отмечен как секретарь компании.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщала, что Маск разрабатывает планы по запуску нового стартапа в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с компанией OpenAI, создавшей ChatGPT. Согласно газете, в данный момент Tesla и Twitter, две принадлежащие Маску компании, собирают команду специалистов в области ИИ, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап.Илон Маск в марте вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо. В нем авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода.Отсрочка, по их мнению, нужна была для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, поскольку последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.Восемью годами ранее Маск стал одним из основателей OpenAI, компании, в 2022 году представившей чат-бота ChatGPT, генерирующего текст, схожий с человеческой речью. Спустя три года он покинул компанию. Тогда сообщалось, что причиной стали разногласия внутри руководства по вопросу безопасности искусственного интеллекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/03/271897332_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_841c70f8e2ad402f7f37cabbe4234cdb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
илон маск, в мире, новости, tesla
илон маск, в мире, новости, tesla
Илон Маск учредил компанию в области искусственного интеллекта
Маск – единственный указанный директор компании, отмечает издание
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik.
Знаменитый американский бизнесмен Илон Маск учредил компанию X.AI в области искусственного интеллекта — она зарегистрирована в штате Невада, пишет издание Wall Street Journal
.
Как отмечает газета, согласно документам, поданным в прошлом месяце, Маск – единственный указанный директор компании, а Джаред Бирчалл, руководящий семейной инвестиционной фирмой Маска Excession, отмечен как секретарь компании.
Так, по данным Wall Street Journal, Маск ранее нанял Игоря Бабушкина, ученого из лаборатории искусственного интеллекта DeepMind, принадлежащей корпорации Alphabet. Издание со ссылкой на источники добавляет, что предприниматель пытался нанять людей из компании OpenAI, но без особого успеха.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщала, что Маск разрабатывает планы по запуску нового стартапа в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с компанией OpenAI, создавшей ChatGPT.
Согласно газете, в данный момент Tesla и Twitter, две принадлежащие Маску компании, собирают команду специалистов в области ИИ, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап.
Илон Маск в марте вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо. В нем авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода.
Отсрочка, по их мнению, нужна была для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, поскольку последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.
Восемью годами ранее Маск стал одним из основателей OpenAI, компании, в 2022 году представившей чат-бота ChatGPT, генерирующего текст, схожий с человеческой речью.
Спустя три года он покинул компанию. Тогда сообщалось, что причиной стали разногласия внутри руководства по вопросу безопасности искусственного интеллекта.