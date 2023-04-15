https://sputnik-georgia.ru/20230415/kak-sberech-nashu-nezavisimost-deputat-o-spasenii-moldovy-i-vtyagivanii-kishineva-v-voynu-276759418.html

Как сберечь нашу независимость: депутат о спасении Молдовы и втягивании Кишинева в войну

Как сберечь нашу независимость: депутат о спасении Молдовы и втягивании Кишинева в войну

Народ должен остановить правительство, которое будет толкать Молдову к войне 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T17:53+0400

2023-04-15T17:53+0400

2023-04-15T18:10+0400

мультимедиа

видео

кишинев

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0f/276759106_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_640236b4ea09d3b13235c2bff5d62bbf.jpg

Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил депутат молдавского парламента Александр Нестеровский. Парламентарий также высказался о рисках потери страной своей государственности и призвал остановить процессы, которые могут привести к уничтожению Молдовы.Подробнее смотрите в нашем видео.

кишинев

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, кишинев, молдова, видео