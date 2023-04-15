https://sputnik-georgia.ru/20230415/kak-sberech-nashu-nezavisimost-deputat-o-spasenii-moldovy-i-vtyagivanii-kishineva-v-voynu-276759418.html
Как сберечь нашу независимость: депутат о спасении Молдовы и втягивании Кишинева в войну
Как сберечь нашу независимость: депутат о спасении Молдовы и втягивании Кишинева в войну
Народ должен остановить правительство, которое будет толкать Молдову к войне 15.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-15T17:53+0400
2023-04-15T17:53+0400
2023-04-15T18:10+0400
мультимедиа
видео
кишинев
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0f/276759106_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_640236b4ea09d3b13235c2bff5d62bbf.jpg
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил депутат молдавского парламента Александр Нестеровский. Парламентарий также высказался о рисках потери страной своей государственности и призвал остановить процессы, которые могут привести к уничтожению Молдовы.Подробнее смотрите в нашем видео.
кишинев
молдова
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0f/276759106_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_23ed4b79d11cc181545a9cfd7c6ae1b5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, кишинев, молдова, видео
мультимедиа, видео, кишинев, молдова, видео
Как сберечь нашу независимость: депутат о спасении Молдовы и втягивании Кишинева в войну
17:53 15.04.2023 (обновлено: 18:10 15.04.2023)
Народ должен остановить правительство, которое будет толкать Молдову к войне
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил депутат молдавского парламента Александр Нестеровский.
Парламентарий также высказался о рисках потери страной своей государственности и призвал остановить процессы, которые могут привести к уничтожению Молдовы.
Подробнее смотрите в нашем видео.