Какая погода ожидается 15 апреля в Грузии
© photo: Sputnik / StringerКарантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду во всех регионах Грузии.
Максимальная температура как в Западной, так и в Восточной Грузии ожидается от +20 до +23 градусов тепла.
© photo: Sputnik / StringerВид на город Батуми
Вид на город Батуми
© photo: Sputnik / Stringer
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди – +21, солнечно
Местия – +10, преимущественно солнечно
Поти – +20, солнечно
Батуми – +21, солнечно
Озургети – +23, солнечно
Кутаиси – +21, солнечно
Амбролаури – +17, солнечно
Ахалцихе – +18, преимущественно солнечно
Боржоми – +13, солнечно
Бакуриани – +11, переменная облачность
Гори – +18, преимущественно солнечно
Степанцминда – +8, преимущественно солнечно
Гудаури – +3, преимущественно солнечно
Телави – +19, солнечно
Рустави – +23, солнечно.
Что касается Тбилиси, тут столбик градусника поднимется до +21 градуса тепла. Порывы ветра 56 км/ч. Облачность 4%, вероятность осадков 0%.