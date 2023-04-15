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Какая погода ожидается 15 апреля в Грузии
Какая погода ожидается 15 апреля в Грузии
Метеорологи обрадовали — зонты в преддверии Пасхи не понадобятся 15.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду во всех регионах Грузии. Максимальная температура как в Западной, так и в Восточной Грузии ожидается от +20 до +23 градусов тепла. Прогноз погоды по городам: Что касается Тбилиси, тут столбик градусника поднимется до +21 градуса тепла. Порывы ветра 56 км/ч. Облачность 4%, вероятность осадков 0%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси

Какая погода ожидается 15 апреля в Грузии

12:01 15.04.2023
© photo: Sputnik / StringerКарантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
Карантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Метеорологи обрадовали — зонты в преддверии Пасхи не понадобятся
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду во всех регионах Грузии.
Максимальная температура как в Западной, так и в Восточной Грузии ожидается от +20 до +23 градусов тепла.
© photo: Sputnik / StringerВид на город Батуми
Вид на город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2023
Вид на город Батуми
© photo: Sputnik / Stringer
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди – +21, солнечно
Местия – +10, преимущественно солнечно
Поти – +20, солнечно
Батуми – +21, солнечно
Озургети – +23, солнечно
Кутаиси – +21, солнечно
Амбролаури – +17, солнечно
Ахалцихе – +18, преимущественно солнечно
Боржоми – +13, солнечно
Бакуриани – +11, переменная облачность
Гори – +18, преимущественно солнечно
Степанцминда – +8, преимущественно солнечно
Гудаури – +3, преимущественно солнечно
Телави – +19, солнечно
Рустави – +23, солнечно.
Что касается Тбилиси, тут столбик градусника поднимется до +21 градуса тепла. Порывы ветра 56 км/ч. Облачность 4%, вероятность осадков 0%.
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