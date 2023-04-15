https://sputnik-georgia.ru/20230415/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-15-aprelya-v-gruzii-276748599.html

Какая погода ожидается 15 апреля в Грузии

Какая погода ожидается 15 апреля в Грузии

Метеорологи обрадовали — зонты в преддверии Пасхи не понадобятся 15.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду во всех регионах Грузии. Максимальная температура как в Западной, так и в Восточной Грузии ожидается от +20 до +23 градусов тепла. Прогноз погоды по городам: Что касается Тбилиси, тут столбик градусника поднимется до +21 градуса тепла. Порывы ветра 56 км/ч. Облачность 4%, вероятность осадков 0%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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