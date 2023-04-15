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Мать и ребенок погибли в результате ДТП в Грузии

Мать и ребенок погибли в результате ДТП в Грузии

В результате аварии шесть человек получили телесные повреждения различной степени 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T11:00+0400

2023-04-15T11:00+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Мать и ребенок погибли в результате дорожно-транспортного происшествия близ поселка Гоми Хашурского муниципалитета (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Рустави 2". Реанимационные мероприятия были начаты незамедлительно, однако в случае обоих пациентов травмы, полученные во время аварии, были несовместимы с жизнью. ДТП произошло утром 14 апреля недалеко от Гоми. Столкнулись два автомобиля, двигавшихся навстречу друг другу. В результате аварии шесть человек получили телесные повреждения различной степени, часть пострадавших находится на лечении в центральной больнице Хашури. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, хашури, дтп