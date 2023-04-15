https://sputnik-georgia.ru/20230415/palomniki-sobralis-v-ierusalime-v-ozhidanii-skhozhdeniya-blagodatnogo-ognya-276751037.html

Паломники собрались в Иерусалиме в ожидании схождения Благодатного огня

Паломники собрались в Иерусалиме в ожидании схождения Благодатного огня

Схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит только в Великую Субботу в храме Гроба Господня 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T11:24+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Множество православных паломников со всего мира с раннего утра Великой Субботы заполнили улицы вокруг Старого города в Иерусалиме в надежде увидеть чудо схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, пишет РИА Новости.По традиции схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит только в Великую Субботу в храме Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова) накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.В 2023 году израильские правоохранители ввели серьезные меры безопасности в период важнейших религиозных праздников, которые совпали по времени у последователей трех авраамических религий - пасхальные мероприятия у христиан, семидневная еврейская Пасха (Песах) у иудеев и священный для мусульман месяц Рамадан. Во время церемонии снисхождения Благодатного огня число посетителей храма Гроба Господня будет ограничено.По информации представителя израильской полиции Михаэля Зингермана, чудо схождения смогут увидеть не более 2,4 тысячи человек. В предыдущие годы порядка 10 тысяч паломников находились внутри храма во время схождения Благодатного огня.В ответ на недовольство подобными ограничениями со стороны христианских церквей Иерусалима представители сил правопорядка неоднократно заявляли, что повышенные меры безопасности направлены в первую очередь на то, чтобы обеспечить приверженцам всех религий возможность совершать паломничество к святыням.Благодатный огонь появляется в Кувуклии – часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем огонь как святыню развозят в разные страны, в том числе в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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