https://sputnik-georgia.ru/20230415/paskha-2023-v-gruzii-zapomnite-5-samykh-vazhnykh-pozdravitelnykh-fraz-po-gruzinski-276748032.html

Пасха 2023 в Грузии: запомните 5 самых важных поздравительных фраз по-грузински

Пасха 2023 в Грузии: запомните 5 самых важных поздравительных фраз по-грузински

Пасха, или Воскресение Христово — особый праздник для грузин, к этому дню в каждой семье готовятся очень трогательно и кропотливо – ходят на богослужения... 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T12:37+0400

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пасха 2023

пасха

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Если вам повезло встретить Пасху в Грузии, то вам нужно знать несколько грузинских фраз, которые могут пригодиться во время праздника.Sputnik Грузия предлагает топ-5 выражений, которые чаще всего говорят друг другу во время Пасхи.1.2.3.4.5. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, религия , общество, новости, пасха, пасха 2023, пасха