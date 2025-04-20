https://sputnik-georgia.ru/20250420/paskha-2023-v-gruzii-zapomnite-5-samykh-vazhnykh-pozdravitelnykh-fraz-po-gruzinski-276748032.html

Пасха 2025 в Грузии: ТОП-5 самых главных поздравительных фраз по-грузински

Пасха 2025 в Грузии: ТОП-5 самых главных поздравительных фраз по-грузински

Sputnik Грузия

Пасха, или Воскресение Христово – особый праздник для грузин, к этому дню в каждой семье готовятся очень трогательно и кропотливо: ходят на богослужения... 20.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-20T16:38+0400

2025-04-20T16:38+0400

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религия

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пасха

справки

пасха 2025

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Если вам повезло встретить Пасху в Грузии, то вам нужно знать несколько грузинских фраз, которые могут пригодиться во время праздника.Sputnik Грузия предлагает топ-5 выражений, которые чаще всего говорят друг другу во время Пасхи.1.2.3.4.5. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, религия , общество, пасха, справки , пасха 2025