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Пожилая женщина погибла при пожаре в Тбилиси
Пожилая женщина погибла при пожаре в Тбилиси
Теперь экспертам предстоит выяснить причину пожара 15.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-15T18:01+0400
2023-04-15T18:01+0400
2023-04-15T18:11+0400
происшествия
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тбилиси
пожар
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Пожилая женщина стала жертвой пожара в квартире в спальном районе Тбилиси, на плато Нуцубидзе, сообщает телеканал "Рустави 2". По предварительным данным, когда начался пожар, женщина была в квартире на последнем этаже многоэтажного дома одна. Пожарным удалось ликвидировать пожар в течение нескольких часов. Теперь экспертам предстоит выяснить причину пожара, а также причину смерти женщины. На месте работает полиция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, пожар
происшествия, грузия, новости, тбилиси, пожар
Пожилая женщина погибла при пожаре в Тбилиси
18:01 15.04.2023 (обновлено: 18:11 15.04.2023)
Теперь экспертам предстоит выяснить причину пожара
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Пожилая женщина стала жертвой пожара в квартире в спальном районе Тбилиси, на плато Нуцубидзе, сообщает телеканал "Рустави 2".
По предварительным данным, когда начался пожар, женщина была в квартире на последнем этаже многоэтажного дома одна.
Пожарным удалось ликвидировать пожар в течение нескольких часов. Теперь экспертам предстоит выяснить причину пожара, а также причину смерти женщины.
На месте работает полиция.