https://sputnik-georgia.ru/20230415/pozhilaya-zhenschina-pogibla-pri-pozhare-v-tbilisi-276760022.html

Пожилая женщина погибла при пожаре в Тбилиси

Пожилая женщина погибла при пожаре в Тбилиси

Теперь экспертам предстоит выяснить причину пожара 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T18:01+0400

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происшествия

грузия

новости

тбилиси

пожар

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Пожилая женщина стала жертвой пожара в квартире в спальном районе Тбилиси, на плато Нуцубидзе, сообщает телеканал "Рустави 2". По предварительным данным, когда начался пожар, женщина была в квартире на последнем этаже многоэтажного дома одна. Пожарным удалось ликвидировать пожар в течение нескольких часов. Теперь экспертам предстоит выяснить причину пожара, а также причину смерти женщины. На месте работает полиция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, пожар