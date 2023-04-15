https://sputnik-georgia.ru/20230415/pryamaya-translyatsiya-iz-ierusalima-skhozhdenie-blagodatnogo-ognya-2023--276755575.html

Прямая трансляция из Иерусалима: Схождение Благодатного огня 2023

Прямая трансляция из Иерусалима: Схождение Благодатного огня 2023

В Великую субботу ежегодно в канун празднования Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит Схождение Благодатного огня 15.04.2023, Sputnik Грузия

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мультимедиа

видео

пасха

иерусалим

благодатный огонь

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Смотрите в видео, как паломники со всего мира собираются в Великую субботу у Храма в Иерусалиме, чтобы наблюдать чудо схождения Благодатного огня, умыться его благодатным светом и получить Божье благословение.По традиции люди начинают собираться возле Храма в Страстную пятницу вечером. В Великую субботу с утра храм Господень уже настолько заполнен, что те, кто не смог попасть внутрь, размещаются на площади и прилегающей территории.

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мультимедиа, видео, пасха, иерусалим, благодатный огонь, видео