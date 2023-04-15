https://sputnik-georgia.ru/20230415/rikotskiy-pereval-poslednie-dannye-s-trassy-vostok-zapad-276755713.html
Рикотский перевал: последние данные с трассы Восток-Запад
Рикотский перевал: последние данные с трассы Восток-Запад
Перевал Рикоти был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня 15.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-15T15:08+0400
2023-04-15T15:08+0400
2023-04-15T15:08+0400
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Перевал Рикоти пропускает транспорт в специальном режиме, сообщил глава Департамента автомобильных дорог Грузии Георгий Церетели. По словам Церетели, движение на участке Рикоти восстановлено по указанному особому режиму, а именно: Что касается альтернативной дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, то движение легкового автотранспорта на данном участке свободное в течение суток. Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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департамент автомобильных дорог, рикотский перевал, западная грузия, грузия, новости
департамент автомобильных дорог, рикотский перевал, западная грузия, грузия, новости
Рикотский перевал: последние данные с трассы Восток-Запад
Перевал Рикоти был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Перевал Рикоти пропускает транспорт в специальном режиме, сообщил глава Департамента автомобильных дорог Грузии Георгий Церетели.
По словам Церетели, движение на участке Рикоти восстановлено по указанному особому режиму, а именно:
с 7:00 до 19:00 движение от 114 км (развязка Ахалсопели) до 194 км (Зестафони) автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе разрешено только для легкового автотранспорта;
с 21:00 до 6:00 ездят только грузовые автомобили. Грузовики двигаются под строгим контролем патруля, без остановки, в одностороннем порядке, меняя направление.
Что касается альтернативной дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, то движение легкового автотранспорта на данном участке свободное в течение суток.
Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики.
Рикотский перевал
Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.
Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.