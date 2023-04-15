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https://sputnik-georgia.ru/20230415/tbilisskoe-metro-budet-besplatnym-v-paskhalnuyu-noch-276754604.html
Тбилисское метро будет бесплатным в пасхальную ночь
Тбилисское метро будет бесплатным в пасхальную ночь
Пасхальное богослужение в ночь на 16 апреля пройдет во всех столичных храмах 15.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Тбилисский метрополитен в Пасхальную ночь будет работать до 04:00 по тбилисскому времени вместо полуночи, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. Пасхальное богослужение в ночь на 16 апреля пройдет во всех столичных храмах. По решению мэрии с 23:00 15 апреля по 04:00 16 апреля проезд на метро будет бесплатным. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилиси, грузия, новости, общество, метро, тбилисский метрополитен, пасха 2023, пасха, пасха
тбилиси, грузия, новости, общество, метро, тбилисский метрополитен, пасха 2023, пасха, пасха

Тбилисское метро будет бесплатным в пасхальную ночь

16:56 15.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer / Эскалаторы для выхода из метро Тбилиси на станции "Государственный университет"
Эскалаторы для выхода из метро Тбилиси на станции Государственный университет - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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Пасхальное богослужение в ночь на 16 апреля пройдет во всех столичных храмах
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Тбилисский метрополитен в Пасхальную ночь будет работать до 04:00 по тбилисскому времени вместо полуночи, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
Пасхальное богослужение в ночь на 16 апреля пройдет во всех столичных храмах.
По решению мэрии с 23:00 15 апреля по 04:00 16 апреля проезд на метро будет бесплатным.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
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