https://sputnik-georgia.ru/20230415/tbilisskoe-metro-budet-besplatnym-v-paskhalnuyu-noch-276754604.html

Тбилисское метро будет бесплатным в пасхальную ночь

Тбилисское метро будет бесплатным в пасхальную ночь

Пасхальное богослужение в ночь на 16 апреля пройдет во всех столичных храмах 15.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Тбилисский метрополитен в Пасхальную ночь будет работать до 04:00 по тбилисскому времени вместо полуночи, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. Пасхальное богослужение в ночь на 16 апреля пройдет во всех столичных храмах. По решению мэрии с 23:00 15 апреля по 04:00 16 апреля проезд на метро будет бесплатным. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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