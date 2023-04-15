https://sputnik-georgia.ru/20230415/vybory-v-gruzii-2023-poslednie-dannye-o-gotovnosti-276761235.html
Выборы в Грузии 2023: последние данные о готовности
Выборы в Грузии 2023: последние данные о готовности
Выборы пройдут на 164 участках в Грузии 29 апреля 15.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-15T22:00+0400
2023-04-15T22:00+0400
2023-04-15T22:00+0400
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кутаиси
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Последние мероприятия по подготовке к выборам, назначенным на 29 апреля, проходят в ряде районов Грузии: все кандидаты зарегистрированы, а избиратели завершают процесс проверки своих данных в избирательных списках. В данный момент районные избирательные комиссии принимают заявки от лиц, передвигающихся на инвалидном кресле, которые могут проголосовать на одном из 69 участков с пандусом по своему выбору. Прием заявок завершится 21 апреля. На 90% участках выборы будут проходить в режиме электронного голосования. Конкуренция на выборах небольшая: так, за одно место в парламенте Грузии будут бороться всего два кандидата – Георгий Хахубия от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Бесик Цулеискири от партии "Свободная Грузия". В промежуточных выборах в сакребуло Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети и вовсе на выборах представлено только по одному кандидату. Михаил Гиоргадзе, Зураб Мухулишвили, Роин Небадзе и Иосеб Матурели представляют также правящую партию. В Ткибули же представителю "Грузинской мечты" Георгию Кереселидзе предстоит бороться за кресло депутата с независимым кандидатом Георгием Гагошидзе. А вот на выборах мэра и вовсе не будет конкуренции: в Цагери и Терджола представлены только кандидаты правящей партии – Леван Залкалиани и Манучар Робакидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта, политика, новости, грузия, ахалцихе, ткибули, кутаиси, михаил гиоргадзе
грузинская мечта, политика, новости, грузия, ахалцихе, ткибули, кутаиси, михаил гиоргадзе
Выборы в Грузии 2023: последние данные о готовности
Выборы пройдут на 164 участках в Грузии 29 апреля
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Последние мероприятия по подготовке к выборам, назначенным на 29 апреля, проходят в ряде районов Грузии: все кандидаты зарегистрированы, а избиратели завершают процесс проверки своих данных в избирательных списках.
Выборы пройдут на 164 участках в Грузии 29 апреля. На выборах жители конкретных регионов и районов будут выбирать мажоритарного депутата парламента от Поти, Сенаки и Хоби; мажоритарных депутатов в сакребуло районов Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси; мэров районов Цагери и Терджола.
В данный момент районные избирательные комиссии принимают заявки от лиц, передвигающихся на инвалидном кресле, которые могут проголосовать на одном из 69 участков с пандусом по своему выбору. Прием заявок завершится 21 апреля.
На 90% участках выборы будут проходить в режиме электронного голосования.
Конкуренция на выборах небольшая: так, за одно место в парламенте Грузии будут бороться всего два кандидата – Георгий Хахубия от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Бесик Цулеискири от партии "Свободная Грузия".
В промежуточных выборах в сакребуло Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети и вовсе на выборах представлено только по одному кандидату. Михаил Гиоргадзе, Зураб Мухулишвили, Роин Небадзе и Иосеб Матурели представляют также правящую партию.
В Ткибули же представителю "Грузинской мечты" Георгию Кереселидзе предстоит бороться за кресло депутата с независимым кандидатом Георгием Гагошидзе.
А вот на выборах мэра и вовсе не будет конкуренции: в Цагери и Терджола представлены только кандидаты правящей партии – Леван Залкалиани и Манучар Робакидзе.