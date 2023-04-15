https://sputnik-georgia.ru/20230415/vybory-v-gruzii-2023-poslednie-dannye-o-gotovnosti-276761235.html

Выборы в Грузии 2023: последние данные о готовности

Выборы в Грузии 2023: последние данные о готовности

Выборы пройдут на 164 участках в Грузии 29 апреля 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T22:00+0400

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грузинская мечта

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ахалцихе

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кутаиси

михаил гиоргадзе

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Последние мероприятия по подготовке к выборам, назначенным на 29 апреля, проходят в ряде районов Грузии: все кандидаты зарегистрированы, а избиратели завершают процесс проверки своих данных в избирательных списках. В данный момент районные избирательные комиссии принимают заявки от лиц, передвигающихся на инвалидном кресле, которые могут проголосовать на одном из 69 участков с пандусом по своему выбору. Прием заявок завершится 21 апреля. На 90% участках выборы будут проходить в режиме электронного голосования. Конкуренция на выборах небольшая: так, за одно место в парламенте Грузии будут бороться всего два кандидата – Георгий Хахубия от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Бесик Цулеискири от партии "Свободная Грузия". В промежуточных выборах в сакребуло Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети и вовсе на выборах представлено только по одному кандидату. Михаил Гиоргадзе, Зураб Мухулишвили, Роин Небадзе и Иосеб Матурели представляют также правящую партию. В Ткибули же представителю "Грузинской мечты" Георгию Кереселидзе предстоит бороться за кресло депутата с независимым кандидатом Георгием Гагошидзе. А вот на выборах мэра и вовсе не будет конкуренции: в Цагери и Терджола представлены только кандидаты правящей партии – Леван Залкалиани и Манучар Робакидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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