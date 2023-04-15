https://sputnik-georgia.ru/20230415/vzryv-vo-vremya-vystupleniya-premera-v-yaponii-s-mesta-chp-izyali-dva-predmeta-276752683.html

Взрыв во время выступления премьера в Японии: с места ЧП изъяли два предмета

Взрыв во время выступления премьера в Японии: с места ЧП изъяли два предмета

После инцидента по подозрению в умышленном препятствии бизнесу правоохранительные органы арестовали 24-летнего жителя города Каваниси 15.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-15T13:55+0400

2023-04-15T13:55+0400

2023-04-15T13:55+0400

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фумио кисида

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происшествия

синдзо абэ

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Правоохранительные органы изъяли два цилиндрических предмета, которые могли содержать взрывчатые вещества, с места инцидента в японской префектуре Вакаяме, где должен был выступать премьер-министр Фумио Кисида, передает телеканал NHK.Взрыв раздался около 11:30 по местному времени в японском городе Вакаяма. Произошло это вблизи места публичного выступления Кисиды после того, как тот осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки. По информации очевидцев, когда появился премьер Японии, молодой человек кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет". Мужчину сразу же задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Предполагалось, что это могла быть сигнальная ракета.После стало известно, что брошенный объект серебряного цвета напоминал часть металлической трубы. На кадрах, транслируемых различными телеканалами, видно, как премьер Кисида оборачивается на звук падения объекта, после чего, по всей видимости, его увели охранники. В ту же минуту молодого человека, бросившего объект в сторону премьера, хватают несколько мужчин из числа собравшихся, а еще через секунду – обеспечивающие безопасность мероприятия сотрудники.По данным источников в следствии, с места были изъяты два цилиндрических предмета. В результате взрыва одного из них и произошел хлопок. Другой же, как отмечается, был в руках задержанного молодого человека.Что касается злоумышленника, то после инцидента по подозрению в умышленном препятствии бизнесу правоохранительные органы арестовали 24-летнего жителя города Каваниси префектуры Хёго. Агентство Киодо сообщает, что его зовут Рюдзи Кимура.При этом, несмотря на инцидент, Кисида решил не вносить изменения в расписание своих выступлений в рамках кампании перед выборами в муниципальные законодательные органы и спустя некоторое время провел публичное выступление у железнодорожной станции Вакаяма. Кисида принес извинения за доставленные инцидентом волнение и неудобства.Напомним, 8 июля 2022 года экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Убийца Абэ – 42-летний Тэцуя Ямагами. Он дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил смертельные ранения в шею и грудь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, фумио кисида, япония, происшествия, синдзо абэ