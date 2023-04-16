https://sputnik-georgia.ru/20230416/blagodatnyy-ogon-pribyl-v-gruziyu-276761861.html

Благодатный огонь прибыл в Грузию

Благодатный огонь прибыл в Грузию

Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту 16.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-16T00:41+0400

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тбилисский международный аэропорт

израиль

тбилиси

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новости

общество

благодатный огонь

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, передает Первый канал. Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту и везут его в храмы по всей стране, где в эти минуты проходит пасхальная служба. Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилисский международный аэропорт, израиль, тбилиси, грузия, новости, общество, благодатный огонь