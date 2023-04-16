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Благодатный огонь прибыл в Грузию
Благодатный огонь прибыл в Грузию
Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T00:41+0400
2023-04-16T00:41+0400
2023-04-16T01:08+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, передает Первый канал. Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту и везут его в храмы по всей стране, где в эти минуты проходит пасхальная служба. Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилисский международный аэропорт, израиль, тбилиси, грузия, новости, общество, благодатный огонь
тбилисский международный аэропорт, израиль, тбилиси, грузия, новости, общество, благодатный огонь
Благодатный огонь прибыл в Грузию
00:41 16.04.2023 (обновлено: 01:08 16.04.2023)
Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, передает Первый канал.
Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту и везут его в храмы по всей стране, где в эти минуты проходит пасхальная служба.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.
Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.