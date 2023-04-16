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Электропоезд столкнулся с грузовиком в Армении
Электропоезд столкнулся с грузовиком в Армении
Инцидент произошел на неохраняемом переезде на перегоне Каракерт-Даларик. 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T16:06+0400
2023-04-16T16:06+0400
2023-04-16T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр – Sputnik. Электропоезд сошел с рельсов в Армении после столкновения с грузовиком, есть пострадавшие, сообщил Sputnik Армения.Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером на неохраняемом переезде на перегоне Каракерт-Даларик.Отмечается, что электропоезд сошел с рельсов, а компании нанесен значительный ущерб, размеры которого еще предстоит оценить.Движение по перегону было остановлено на несколько часов, что привело к нарушению графика движения поездов.Следственные органы возбудили уголовное дело о ДТП с тяжелыми последствиями.Напомним, железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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армения, новости, происшествия, юкжд
армения, новости, происшествия, юкжд
Электропоезд столкнулся с грузовиком в Армении
Инцидент произошел на неохраняемом переезде на перегоне Каракерт-Даларик.
ТБИЛИСИ, 16 апр – Sputnik.
Электропоезд сошел с рельсов в Армении после столкновения с грузовиком, есть пострадавшие, сообщил Sputnik Армения
.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером на неохраняемом переезде на перегоне Каракерт-Даларик.
"15 апреля, примерно в 19.00 (18.00 мск), электропоезд компании "Южно-Кавказская железная дорога", следующий по маршруту Гюмри-Ереван, столкнулся с пересекающим железнодорожные пути в неустановленном порядке грузовиком марки FAW. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир грузовика, а также пассажир ЮКЖД", - говорится в сообщении пресс-службы компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100%-я "дочка" РЖД).
Отмечается, что электропоезд сошел с рельсов, а компании нанесен значительный ущерб, размеры которого еще предстоит оценить.
Движение по перегону было остановлено на несколько часов, что привело к нарушению графика движения поездов.
Следственные органы возбудили уголовное дело о ДТП с тяжелыми последствиями.
Напомним, железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.