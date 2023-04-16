https://sputnik-georgia.ru/20230416/elektropoezd-stolknulsya-s-gruzovikom-v-armenii-276778629.html

Электропоезд столкнулся с грузовиком в Армении

Электропоезд столкнулся с грузовиком в Армении

Инцидент произошел на неохраняемом переезде на перегоне Каракерт-Даларик. 16.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-16T16:06+0400

2023-04-16T16:06+0400

2023-04-16T16:06+0400

армения

новости

происшествия

юкжд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24192/41/241924186_0:50:1601:950_1920x0_80_0_0_dc46a35b2940a0598ea2928b1ae26036.jpg

ТБИЛИСИ, 16 апр – Sputnik. Электропоезд сошел с рельсов в Армении после столкновения с грузовиком, есть пострадавшие, сообщил Sputnik Армения.Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером на неохраняемом переезде на перегоне Каракерт-Даларик.Отмечается, что электропоезд сошел с рельсов, а компании нанесен значительный ущерб, размеры которого еще предстоит оценить.Движение по перегону было остановлено на несколько часов, что привело к нарушению графика движения поездов.Следственные органы возбудили уголовное дело о ДТП с тяжелыми последствиями.Напомним, железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

армения, новости, происшествия, юкжд