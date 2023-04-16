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Грузинские хоккеисты обыграли команду Исландии на чемпионате мира
Грузинские хоккеисты обыграли команду Исландии на чемпионате мира
На прошлом чемпионате мира в Рейкьявике среди команд группы Б второго дивизиона с участием сборных грузинская команда заняла второе место 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T19:37+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею одержала первую победу в группе А второго дивизиона чемпионата мира в Испании. В первом круге чемпионата наша команда убедительно обыграла сильную команду Исландии со счетом 4:1 (2:0 1:1 1:0). Расписание матчей сборной Грузии на чемпионате мира: На прошлом чемпионате мира в Рейкьявике среди команд группы Б второго дивизиона с участием сборных Исландии, Бельгии, Болгарии, Грузии и Мексики, грузинская команда заняла второе место. Грузия победила многоопытную сборную Бельгии (4:3), проиграла Исландии (2:5), разгромила Болгарию (10:3) и Мексику (5:0). Первое место в группе заняла Исландия. Впервые грузинская команда приняла участие в чемпионате мира по хоккею в третьем дивизионе в 2014 году, где заняла последнее, шестое место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, хоккей, чемпионат мира по хоккею
Грузинские хоккеисты обыграли команду Исландии на чемпионате мира
На прошлом чемпионате мира в Рейкьявике среди команд группы Б второго дивизиона с участием сборных грузинская команда заняла второе место
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею одержала первую победу в группе А второго дивизиона чемпионата мира в Испании.
В первом круге чемпионата наша команда убедительно обыграла сильную команду Исландии со счетом 4:1 (2:0 1:1 1:0).
Расписание матчей сборной Грузии на чемпионате мира:
17 апреля, 18:00 Израиль - Грузия
19 апреля, 21:30 Испания - Грузия
21 апреля, 18:00 Грузия - Хорватия
22 апреля, 14:30 Австралия - Грузия.
На прошлом чемпионате мира в Рейкьявике среди команд группы Б второго дивизиона с участием сборных Исландии, Бельгии, Болгарии, Грузии и Мексики, грузинская команда заняла второе место. Грузия победила многоопытную сборную Бельгии (4:3), проиграла Исландии (2:5), разгромила Болгарию (10:3) и Мексику (5:0). Первое место в группе заняла Исландия.
Впервые грузинская команда приняла участие в чемпионате мира по хоккею в третьем дивизионе в 2014 году, где заняла последнее, шестое место.