https://sputnik-georgia.ru/20230416/gruzinskie-regbisty-oderzhali-vtoruyu-pobedu-v-yuzhnoamerikanskom-turne-276778947.html

Грузинские регбисты одержали вторую победу в южноамериканском турне

Грузинские регбисты одержали вторую победу в южноамериканском турне

В первой встрече южноамериканского турне "Черный лев" обыграл "Догос XV" в Монтевидео с крупным счетом – 75:19 16.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-16T16:48+0400

2023-04-16T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Первая грузинская франшиза "Черный лев" во второй игре южноамериканского турне Sudamerican rugby cup обыграла чилийскую команду "Селкнам" (Selknam) со счетом 33:30. Первый тайм грузинская команда выиграла уверенно со счетом 10:21, не давая сопернику доводить атаки до конца и отлично сыграла в защите. Во втором тайме хозяевам стало больше везти и они сократили разницу в счете до минимальной. До финального свистка "Черному льву" удалось сохранить преимущество в три очка и выиграть вторую игру в турне подряд. На последней минуте увеличить отрыв мог Манткава, но свисток судьи прозвучал во время исполнения штрафного. Впереди у "Черного льва" еще три встречи: В первой встрече южноамериканского турне "Черный лев" обыграл "Догос XV" в Монтевидео с крупным счетом – 75:19.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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