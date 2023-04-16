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Грузинские регбисты одержали вторую победу в южноамериканском турне
Грузинские регбисты одержали вторую победу в южноамериканском турне
В первой встрече южноамериканского турне "Черный лев" обыграл "Догос XV" в Монтевидео с крупным счетом – 75:19 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T16:48+0400
2023-04-16T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Первая грузинская франшиза "Черный лев" во второй игре южноамериканского турне Sudamerican rugby cup обыграла чилийскую команду "Селкнам" (Selknam) со счетом 33:30. Первый тайм грузинская команда выиграла уверенно со счетом 10:21, не давая сопернику доводить атаки до конца и отлично сыграла в защите. Во втором тайме хозяевам стало больше везти и они сократили разницу в счете до минимальной. До финального свистка "Черному льву" удалось сохранить преимущество в три очка и выиграть вторую игру в турне подряд. На последней минуте увеличить отрыв мог Манткава, но свисток судьи прозвучал во время исполнения штрафного. Впереди у "Черного льва" еще три встречи: В первой встрече южноамериканского турне "Черный лев" обыграл "Догос XV" в Монтевидео с крупным счетом – 75:19.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, аргентина, регби, новости грузинского регби
Грузинские регбисты одержали вторую победу в южноамериканском турне
16:48 16.04.2023 (обновлено: 17:44 16.04.2023)
В первой встрече южноамериканского турне "Черный лев" обыграл "Догос XV" в Монтевидео с крупным счетом – 75:19
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Первая грузинская франшиза "Черный лев" во второй игре южноамериканского турне Sudamerican rugby cup обыграла чилийскую команду "Селкнам" (Selknam) со счетом 33:30.
Первый тайм грузинская команда выиграла уверенно со счетом 10:21, не давая сопернику доводить атаки до конца и отлично сыграла в защите. Во втором тайме хозяевам стало больше везти и они сократили разницу в счете до минимальной.
До финального свистка "Черному льву" удалось сохранить преимущество в три очка и выиграть вторую игру в турне подряд. На последней минуте увеличить отрыв мог Манткава, но свисток судьи прозвучал во время исполнения штрафного.
Впереди у "Черного льва" еще три встречи:
22 апреля, Буэнос-Айрес, "Черный лев" (Грузия) - "Пампас" (Аргентина),
29 апреля, Монтевидео, "Черный лев" (Грузия) - "Sudamerica Rugby XV",
6 мая, Монтевидео, "Черный лев" (Грузия) - "Пенарол" (Уругвай).
В первой встрече южноамериканского турне "Черный лев" обыграл "Догос XV" в Монтевидео с крупным счетом – 75:19.