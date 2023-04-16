https://sputnik-georgia.ru/20230416/kto-importiruet-avtomobili-iz-gruzii---top-5-stran-276782689.html
Кто импортирует автомобили из Грузии - топ-5 стран
Кто импортирует автомобили из Грузии - топ-5 стран
Согласно официальным данным за январь-февраль 2023 года Азербайджан стал лидером по импорту автомобилей из Грузии 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T20:20+0400
2023-04-16T20:20+0400
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Примечательно, что в конце марта 2023 года власти Азербайджана запретили ввоз автомобилей старше 10 лет. В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете, кто входит в топ-5 стран, импортирующих автомобили из Грузии. Легковые автомобили традиционно входят в основную пятерку товаров, экспортируемых из Грузии в Россию. По данным за январь-февраль 2023 года, из Грузии в Россию было вывезено автомобилей на общую стоимость 13,5 миллионов долларов, рост составил 679,7% по сравнению с прошлогодними показателями, В исследовании авторынка Грузии компанией TBC Capital, опубликованном в конце прошлого года, сказано, что в 2023 году годовые показатели импорта и реэкспорта автомобилей превысят уровень до пандемии коронавируса. Согласно исследованию, за первые девять месяцев 2022 года было зарегистрировано около 5,3 тысячи продаж новых легковых автомобилей, что выше, чем за весь 2019 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, азербайджан, инфографика, мультимедиа, инфографика
грузия, экономика, азербайджан, инфографика, мультимедиа, инфографика
Кто импортирует автомобили из Грузии - топ-5 стран
Согласно официальным данным за январь-февраль 2023 года Азербайджан стал лидером по импорту автомобилей из Грузии
Примечательно, что в конце марта 2023 года власти Азербайджана запретили ввоз автомобилей старше 10 лет.
В инфографике Sputnik Азербайджан
вы узнаете, кто входит в топ-5 стран, импортирующих автомобили из Грузии.
Легковые автомобили традиционно входят в основную пятерку товаров, экспортируемых из Грузии в Россию. По данным за январь-февраль 2023 года, из Грузии в Россию было вывезено автомобилей на общую стоимость 13,5 миллионов долларов, рост составил 679,7% по сравнению с прошлогодними показателями,
В исследовании авторынка Грузии компанией TBC Capital, опубликованном в конце прошлого года, сказано, что в 2023 году годовые показатели импорта и реэкспорта автомобилей превысят уровень до пандемии коронавируса. Согласно исследованию, за первые девять месяцев 2022 года было зарегистрировано около 5,3 тысячи продаж новых легковых автомобилей, что выше, чем за весь 2019 год.