https://sputnik-georgia.ru/20230416/muzhchina-upal-na-relsy-v-tbilisskom-metro-276768970.html
Мужчина упал на рельсы в тбилисском метро
Мужчина упал на рельсы в тбилисском метро
Движение поездов на первой линии вскоре было восстановлено 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T12:23+0400
2023-04-16T12:23+0400
2023-04-16T12:28+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
тбилисский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/20/237762015_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_4923e0f1de59e8c30ebdba4f420b1beb.jpg
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Движение поездов на первой линии Тбилисского метро было временно приостановлено из-за мужчины, который упал на рельсы, сообщает Тбилисская транспортная компания. Инцидент произошел на станции метро "Руставели" в воскресенье утром. По информации компании, жизни мужчины ничего не угрожает. Движение поездов на первой линии вскоре было восстановлено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/20/237762015_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_3a3d8d32c5faeabacb48dfda74eb2004.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, тбилисский метрополитен
грузия, происшествия, новости, тбилиси, тбилисский метрополитен
Мужчина упал на рельсы в тбилисском метро
12:23 16.04.2023 (обновлено: 12:28 16.04.2023)
Движение поездов на первой линии вскоре было восстановлено
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Движение поездов на первой линии Тбилисского метро было временно приостановлено из-за мужчины, который упал на рельсы, сообщает Тбилисская транспортная компания.
Инцидент произошел на станции метро "Руставели" в воскресенье утром.
По информации компании, жизни мужчины ничего не угрожает. Движение поездов на первой линии вскоре было восстановлено.