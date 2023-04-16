https://sputnik-georgia.ru/20230416/muzhchina-upal-na-relsy-v-tbilisskom-metro-276768970.html

Мужчина упал на рельсы в тбилисском метро

Мужчина упал на рельсы в тбилисском метро

Движение поездов на первой линии вскоре было восстановлено 16.04.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Движение поездов на первой линии Тбилисского метро было временно приостановлено из-за мужчины, который упал на рельсы, сообщает Тбилисская транспортная компания. Инцидент произошел на станции метро "Руставели" в воскресенье утром. По информации компании, жизни мужчины ничего не угрожает. Движение поездов на первой линии вскоре было восстановлено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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