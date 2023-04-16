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На западе Грузии в Пасху традиционно сыграли в народное регби – лело
На западе Грузии в Пасху традиционно сыграли в народное регби – лело
В 2019 году мячу для игры в лело был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T21:12+0400
2023-04-16T21:12+0400
2023-04-16T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Жители села Шухути Ланчхутского района Гурии традиционно собрались в Пасху, чтобы сыграть в старинную грузинскую игру лело бурти, прототип современного регби. Традиция проводить игру в лело бурти в Пасху была возрождена в гурийском селе почти 65 лет назад, а так она насчитывает по меньшей мере 300 лет. В игре принимают участие две команды игроков из Квемо Шухути и Земо Шухути. Лело бурти всегда начинается со службы в местном храме. Специально к игре шьется кожаный мяч, который набивают песком и опилками, его вес в среднем до 15 кг. В этом году мяч весил 16 кг. В этом году победителем стала команда жителей из Земо Шухути. В прошлом году во время игры в лело погиб один из участников. Трагически завершилась и игра в 2015-м. Задача игроков заключается в том, чтобы пронести кожаный мяч из середины поля в центре села на окраину через реку. Выигрывает та команда, которая сделает это первой. В 2019 году мячу для игры в лело был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, шухути, гурия, пасха 2023
грузия, новости, общество, шухути, гурия, пасха 2023
На западе Грузии в Пасху традиционно сыграли в народное регби – лело
В 2019 году мячу для игры в лело был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Жители села Шухути Ланчхутского района Гурии традиционно собрались в Пасху, чтобы сыграть в старинную грузинскую игру лело бурти, прототип современного регби.
Традиция проводить игру в лело бурти в Пасху была возрождена в гурийском селе почти 65 лет назад, а так она насчитывает по меньшей мере 300 лет.
В игре принимают участие две команды игроков из Квемо Шухути и Земо Шухути. Лело бурти всегда начинается со службы в местном храме. Специально к игре шьется кожаный мяч, который набивают песком и опилками, его вес в среднем до 15 кг. В этом году мяч весил 16 кг.
В этом году победителем стала команда жителей из Земо Шухути.
В прошлом году во время игры в лело погиб один из участников. Трагически завершилась и игра в 2015-м.
Задача игроков заключается в том, чтобы пронести кожаный мяч из середины поля в центре села на окраину через реку. Выигрывает та команда, которая сделает это первой. В 2019 году мячу для игры в лело был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия.