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Пасха 2023 в Тбилиси: как будет работать общественный транспорт?
Пасха 2023 в Тбилиси: как будет работать общественный транспорт?
Бесплатные автобусы будут ходить 16 и 17 апреля с 08:00 до 20:00 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T10:14+0400
2023-04-16T10:14+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в пасхальные дни, говорится в заявлении на сайте столичной мэрии. До "Кукия" можно будет добраться от Вокзальной площади и метро Котэ Марджанишвили. До "Сабурталинского кладбища" – от станции метро "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили". Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вере", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта. Остальной общественный транспорт будет работать в обычном режиме и будет платным. Стоимость проезда на автобусе, метро или маршрутном такси составляет 1 лари, оплата осуществляется по безналичному расчету. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пасха 2023, пасха, пасха, тбилиси, грузия, новости, общество
пасха 2023, пасха, пасха, тбилиси, грузия, новости, общество
Пасха 2023 в Тбилиси: как будет работать общественный транспорт?
Бесплатные автобусы будут ходить 16 и 17 апреля с 08:00 до 20:00
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в пасхальные дни, говорится в заявлении на сайте столичной мэрии.
В частности, бесплатные автобусы будут ходить 16 и 17 апреля с 08:00 до 20:00 по местному времени. Они будут отвозить пассажиров до кладбища "Мухатгверди" и "Вашлиджвари" от станции метро "Дидубе".
До "Кукия" можно будет добраться от Вокзальной площади и метро Котэ Марджанишвили. До "Сабурталинского кладбища" – от станции метро "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили".
Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вере", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта.
Остальной общественный транспорт будет работать в обычном режиме и будет платным. Стоимость проезда на автобусе, метро или маршрутном такси составляет 1 лари, оплата осуществляется по безналичному расчету.