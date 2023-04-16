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Пасха 2023 в Тбилиси: как будет работать общественный транспорт?

Пасха 2023 в Тбилиси: как будет работать общественный транспорт?

Бесплатные автобусы будут ходить 16 и 17 апреля с 08:00 до 20:00 16.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в пасхальные дни, говорится в заявлении на сайте столичной мэрии. До "Кукия" можно будет добраться от Вокзальной площади и метро Котэ Марджанишвили. До "Сабурталинского кладбища" – от станции метро "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили". Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вере", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта. Остальной общественный транспорт будет работать в обычном режиме и будет платным. Стоимость проезда на автобусе, метро или маршрутном такси составляет 1 лари, оплата осуществляется по безналичному расчету. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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