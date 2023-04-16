https://sputnik-georgia.ru/20230416/paskhalnoe-poslanie-katolikospatriarkha-vseya-gruzii-ilii-ii-glavnye-tezisy-276762111.html

Пасхальное послание Католикос–Патриарха всея Грузии Илии II: главные тезисы

Пасхальное послание Католикос–Патриарха всея Грузии Илии II: главные тезисы

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил верующих с праздником Воскресения Господня, праздником Пасхи и напомнил о значении веры, христианства и... 16.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-16T00:59+0400

2023-04-16T00:59+0400

2023-04-16T01:06+0400

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"Господь пришел, чтобы стать руководителем наших мыслей, чувств, действий и помыслов души и сердца, чтобы помочь нам развернуться и исправить недостатки нашей павшей сути, духовно усилить нас и превратить нашу жизнь в начало пути к вечно радующимся небесам", - говорится в Пасхальном послании - эпистоле главы грузинской православной церкви. При этом Патриарх напоминает верующим, что всем христианам приходится идти по тяжелому пути, так как сатана расставляет им ловушки на пути, чтобы они забыли о пути Господнем. Особый акцент в своем Пасхальном обращении Илия II сделал на проблеме атеизма в обществе. При этом, он отмечает, что особенно много атеистов среди ученых, что способствует невиданному успеху естествознания и внедрения новых технологий. Однако при этом, Католикос-Патриарх всея Грузия отмечает, что даже ученые в результате всех своих исследований в итоге приходят к Богу. Еще одним акцентом послания главы грузинской православной церкви стало понятие свободы и отношение к ней с точки зрения христианства. "Христианская жизнь, в первую очередь, подразумевает правильное представление о том, как нужно использовать огромный подарок, пожалованный нам Господом, - свободную волю, то есть нашу возможность свободы выбора в любой ситуации", - говорится в послании. Илия II предупреждает верующих, что такую свободу можно потерять из-за ложной свободы и оказаться в духовном плену. "К сожалению, часть современного общества уже находится в таком положении, и считает свободой вседозволенность, что категорически неприемлемо для верующего человека", - говорится в послании. Католикос-Патриарх всея Грузии отмечает, что вседозволенность предполагает игнорирование морали и потерю истинной свободы. Глава грузинской церкви напоминает, что истинно свободный человек свободен от эгоизма и его жизнь основана на любви, добродетели и милосердии. При этом он подчеркивает, что в последнее время в обществе имеет место категоричное мышление и агрессивная лексика, которые сеют в людях поляризацию. "Люди не осознают, насколько опасно такое обращение со словом. Слово – это энергия, положительная или отрицательная и, при этом, очень сильная, которая влияет, в первую очередь, на тех, кто его произносит, а после сказывается на других и на обстановке в целом", - говорится в послании. Еще одним главным акцентом Пасхального послания главы грузинской православной церкви стало напоминание о важности мира. "Мы живем в сложное время, взрывоопасное время, когда реальна угроза ядерной катастрофы, поэтому особо думаем о мире", - отмечено в послании. Илия II отмечает, что только мир и мирное время помогают осознать человеку его предназначение, а в мире, где царят вражда, насилие и беззаконие - спокойствия не будет. Илия Второй отмечает, что Грузия много лет справлялась с нашествием врагов, многие века и сейчас страна также проходит сложные времена и главным является забота о мирном завтра, о развитии страны и ее благополучии. Глава грузинской церкви отмечает, что особо молится за мир в Грузии и во всем мире. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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илия второй, религия , грузия, новости, пасха 2023