https://sputnik-georgia.ru/20230416/popytka-gosperevorota-proizoshla-v-sudane-276775398.html

Попытка госпереворота произошла в Судане

Попытка госпереворота произошла в Судане

Совбез ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь. 16.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-16T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Число погибших в результате столкновений в Судане увеличилось до 56, еще 596 граждан пострадали, сообщает РИА новости со ссылкой на зарубежные СМИ.Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.Попытка госпереворота в Судане случилась 15 апреля. Спецназ атаковал армейские отряды в нескольких районах города Хартума. Инцидент вынудил регулярную армию нанести ответный удар. Спустя время силами быстрого реагирования был взят аэропорт в Хартуме и Мерове, воздушное движение было приостановлено. Также были захвачены несколько истребителей российского производства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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