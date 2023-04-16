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Попытка госпереворота произошла в Судане
Попытка госпереворота произошла в Судане
Совбез ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь. 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T13:37+0400
2023-04-16T13:37+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Число погибших в результате столкновений в Судане увеличилось до 56, еще 596 граждан пострадали, сообщает РИА новости со ссылкой на зарубежные СМИ.Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.Попытка госпереворота в Судане случилась 15 апреля. Спецназ атаковал армейские отряды в нескольких районах города Хартума. Инцидент вынудил регулярную армию нанести ответный удар. Спустя время силами быстрого реагирования был взят аэропорт в Хартуме и Мерове, воздушное движение было приостановлено. Также были захвачены несколько истребителей российского производства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, судан, оон
в мире, новости, политика, судан, оон
Попытка госпереворота произошла в Судане
Совбез ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik.
Число погибших в результате столкновений в Судане увеличилось до 56, еще 596 граждан пострадали, сообщает РИА новости
со ссылкой на зарубежные СМИ.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.
Попытка госпереворота в Судане случилась 15 апреля. Спецназ атаковал армейские отряды в нескольких районах города Хартума. Инцидент вынудил регулярную армию нанести ответный удар.
Спустя время силами быстрого реагирования был взят аэропорт в Хартуме и Мерове, воздушное движение было приостановлено. Также были захвачены несколько истребителей российского производства.