https://sputnik-georgia.ru/20230416/pravoslavnaya-tserkov-gruzii-otmechaet-paskhu-prazdnichnaya-sluzhba-v-khrame-sioni---foto-276769350.html

Православная церковь Грузии отмечает Пасху: праздничная служба в храме Сиони - фото

Православная церковь Грузии отмечает Пасху: праздничная служба в храме Сиони - фото

Православные верующие в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение – Пасху, 16 апреля. Для грузин этот праздник особенный, все семьи готовятся, чтобы... 16.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-16T12:58+0400

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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошло праздничное богослужение в храме Сиони в центре Тбилиси.

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2023

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