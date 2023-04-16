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Православная церковь Грузии отмечает Пасху: праздничная служба в храме Сиони - фото
Православная церковь Грузии отмечает Пасху: праздничная служба в храме Сиони - фото
Православные верующие в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение – Пасху, 16 апреля. Для грузин этот праздник особенный, все семьи готовятся, чтобы... 16.04.2023, Sputnik Грузия
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Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошло праздничное богослужение в храме Сиони в центре Тбилиси.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, пасха, пасха, пасха 2023, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, пасха, пасха, пасха 2023, фото

Православная церковь Грузии отмечает Пасху: праздничная служба в храме Сиони - фото

12:58 16.04.2023 (обновлено: 13:44 16.04.2023)
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Православные верующие в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение – Пасху, 16 апреля. Для грузин этот праздник особенный, все семьи готовятся, чтобы встретить Пасху как подобает
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошло праздничное богослужение в храме Сиони в центре Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer

Грузия, большая часть населения которой православные христиане, сегодня празднует Светлое Воскресение Христово.

Грузия, большая часть населения которой православные христиане, сегодня празднует Светлое Воскресение Христово. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Грузия, большая часть населения которой православные христиане, сегодня празднует Светлое Воскресение Христово.

© photo: Sputnik / Stringer

Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение.

Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение.

© photo: Sputnik / Stringer

Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю.

Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю.

© photo: Sputnik / Stringer

В этом году Пасха для православных христиан пришлась на 16 апреля.

В этом году Пасха для православных христиан пришлась на 16 апреля. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году Пасха для православных христиан пришлась на 16 апреля.

© photo: Sputnik / Stringer

Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников.

Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников.

© photo: Sputnik / Stringer

Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.

Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.

© photo: Sputnik / Stringer

К Пасхе христиане тщательно готовятся, соблюдая в течение 48 дней Великий пост. Верующие ограничивают себя в еде и других удовольствиях.

К Пасхе христиане тщательно готовятся, соблюдая в течение 48 дней Великий пост. Верующие ограничивают себя в еде и других удовольствиях. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

К Пасхе христиане тщательно готовятся, соблюдая в течение 48 дней Великий пост. Верующие ограничивают себя в еде и других удовольствиях.

© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников.

В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников.

© photo: Sputnik / Stringer

Пасху в Грузии отмечают с особой торжественностью. Храмы в праздничные дни посещают десятки тысяч людей, среди них и представители руководства страны.

Пасху в Грузии отмечают с особой торжественностью. Храмы в праздничные дни посещают десятки тысяч людей, среди них и представители руководства страны. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пасху в Грузии отмечают с особой торжественностью. Храмы в праздничные дни посещают десятки тысяч людей, среди них и представители руководства страны.

© photo: Sputnik / Stringer

На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Ахгсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).

На Пасху грузины приветствуют друг друга словами &quot;Кристе Ахгсдга!&quot; (Христос Воскрес!), а в ответ получают – &quot;Чешмаритад Агсдга!&quot; (Воистину Воскрес). - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Ахгсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).

© photo: Sputnik / Stringer

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил верующих с праздником Воскресения Господня, праздником Пасхи и напомнил о значении веры, христианства и важности мира.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил верующих с праздником Воскресения Господня, праздником Пасхи и напомнил о значении веры, христианства и важности мира. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил верующих с праздником Воскресения Господня, праздником Пасхи и напомнил о значении веры, христианства и важности мира.

© photo: Sputnik / Stringer

Особый акцент в своем Пасхальном обращении Илия II сделал на проблеме атеизма в обществе. Патриарх напомнил, что христианам приходится идти по трудному пути, так как сатана расставляет им ловушки на пути, чтобы они забыли о пути Господнем.

Особый акцент в своем Пасхальном обращении Илия II сделал на проблеме атеизма в обществе. Патриарх напомнил, что христианам приходится идти по трудному пути, так как сатана расставляет им ловушки на пути, чтобы они забыли о пути Господнем. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Особый акцент в своем Пасхальном обращении Илия II сделал на проблеме атеизма в обществе. Патриарх напомнил, что христианам приходится идти по трудному пути, так как сатана расставляет им ловушки на пути, чтобы они забыли о пути Господнем.

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