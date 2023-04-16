Православная церковь Грузии отмечает Пасху: праздничная служба в храме Сиони - фото
Грузия, большая часть населения которой православные христиане, сегодня празднует Светлое Воскресение Христово.
Грузия, большая часть населения которой православные христиане, сегодня празднует Светлое Воскресение Христово.
Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение.
Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение.
Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю.
Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю.
В этом году Пасха для православных христиан пришлась на 16 апреля.
В этом году Пасха для православных христиан пришлась на 16 апреля.
Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников.
Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников.
Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.
Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.
К Пасхе христиане тщательно готовятся, соблюдая в течение 48 дней Великий пост. Верующие ограничивают себя в еде и других удовольствиях.
К Пасхе христиане тщательно готовятся, соблюдая в течение 48 дней Великий пост. Верующие ограничивают себя в еде и других удовольствиях.
В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников.
В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников.
Пасху в Грузии отмечают с особой торжественностью. Храмы в праздничные дни посещают десятки тысяч людей, среди них и представители руководства страны.
Пасху в Грузии отмечают с особой торжественностью. Храмы в праздничные дни посещают десятки тысяч людей, среди них и представители руководства страны.
На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Ахгсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).
На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Ахгсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил верующих с праздником Воскресения Господня, праздником Пасхи и напомнил о значении веры, христианства и важности мира.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил верующих с праздником Воскресения Господня, праздником Пасхи и напомнил о значении веры, христианства и важности мира.
Особый акцент в своем Пасхальном обращении Илия II сделал на проблеме атеизма в обществе. Патриарх напомнил, что христианам приходится идти по трудному пути, так как сатана расставляет им ловушки на пути, чтобы они забыли о пути Господнем.
Особый акцент в своем Пасхальном обращении Илия II сделал на проблеме атеизма в обществе. Патриарх напомнил, что христианам приходится идти по трудному пути, так как сатана расставляет им ловушки на пути, чтобы они забыли о пути Господнем.