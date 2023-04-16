https://sputnik-georgia.ru/20230416/sbornaya-gruzii-zavoevala-pervuyu-medal-na-chempionate-evropy-v-erevane-276780999.html

Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы в Ереване

Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы в Ереване

В сумме двоеборья результат Шамилишвили составил 249 килограммов, что позволило ему завоевать серебро чемпионата 16.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-16T18:08+0400

2023-04-16T18:08+0400

2023-04-16T18:50+0400

спорт

грузия

новости

шота мишвелидзе

лаша талахадзе

ереван

чемпионат европы по тяжелой атлетике

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Рамин Шамилишвили (55 кг) завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы в Ереване. В чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване участвуют 389 спортсменов из 40 стран. Спортсмены сборной Азербайджана покинули чемпионат в день открытия из-за инцидента с сожжением национальная флага. Грузинский тяжелоатлет взял 113 килограммов в рывке. Это был лучший результат среди спортсменов, что позволило ему заработать малую золотую медаль. В толчке он взял вес в 136 килограммов и завоевал бронзу. В сумме двоеборья результат Шамилишвили составил 249 килограммов, что позволило ему завоевать серебро чемпионата. В воскресенье вечером на турнире выступят еще два грузинских тяжелоатлета – Шота Мишвелидзе и Годердзи Берделидзе. Выступление шестикратного чемпионат Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится в последний день чемпионата 23 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, шота мишвелидзе, лаша талахадзе, ереван, чемпионат европы по тяжелой атлетике