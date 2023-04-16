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Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы в Ереване
Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы в Ереване
В сумме двоеборья результат Шамилишвили составил 249 килограммов, что позволило ему завоевать серебро чемпионата 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T18:08+0400
2023-04-16T18:08+0400
2023-04-16T18:50+0400
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шота мишвелидзе
лаша талахадзе
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чемпионат европы по тяжелой атлетике
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Рамин Шамилишвили (55 кг) завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы в Ереване. В чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване участвуют 389 спортсменов из 40 стран. Спортсмены сборной Азербайджана покинули чемпионат в день открытия из-за инцидента с сожжением национальная флага. Грузинский тяжелоатлет взял 113 килограммов в рывке. Это был лучший результат среди спортсменов, что позволило ему заработать малую золотую медаль. В толчке он взял вес в 136 килограммов и завоевал бронзу. В сумме двоеборья результат Шамилишвили составил 249 килограммов, что позволило ему завоевать серебро чемпионата. В воскресенье вечером на турнире выступят еще два грузинских тяжелоатлета – Шота Мишвелидзе и Годердзи Берделидзе. Выступление шестикратного чемпионат Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится в последний день чемпионата 23 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, шота мишвелидзе, лаша талахадзе, ереван, чемпионат европы по тяжелой атлетике
спорт, грузия, новости, шота мишвелидзе, лаша талахадзе, ереван, чемпионат европы по тяжелой атлетике
Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы в Ереване
18:08 16.04.2023 (обновлено: 18:50 16.04.2023)
В сумме двоеборья результат Шамилишвили составил 249 килограммов, что позволило ему завоевать серебро чемпионата
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Рамин Шамилишвили (55 кг) завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы в Ереване.
В чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване участвуют 389 спортсменов из 40 стран. Спортсмены сборной Азербайджана покинули чемпионат в день открытия из-за инцидента с сожжением национальная флага.
Грузинский тяжелоатлет взял 113 килограммов в рывке. Это был лучший результат среди спортсменов, что позволило ему заработать малую золотую медаль. В толчке он взял вес в 136 килограммов и завоевал бронзу. В сумме двоеборья результат Шамилишвили составил 249 килограммов, что позволило ему завоевать серебро чемпионата.
В воскресенье вечером на турнире выступят еще два грузинских тяжелоатлета – Шота Мишвелидзе и Годердзи Берделидзе.
Выступление шестикратного чемпионат Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится в последний день чемпионата 23 апреля.