https://sputnik-georgia.ru/20230416/v-gruzii-nachalas-novaya-programma-dlya-podderzhki-gruzinskikh-filmov-276780618.html
В Грузии началась новая программа для поддержки грузинских фильмов
В Грузии началась новая программа для поддержки грузинских фильмов
Цель программы – помочь грузинским полнометражным фильмам максимально расширить их доступ и продвижение на международных рынках 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T17:29+0400
2023-04-16T17:29+0400
2023-04-16T17:46+0400
грузия
новости
культура
экономика
грузинское кино
производи в грузии
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Новая программа, которая будет активно поддерживать показ грузинских фильмов на международных фестивалях и их коммерциализию, заработала в Грузии, об этом сказал директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели. Цель программы – помочь грузинским полнометражным фильмам максимально расширить их доступ и продвижение на международных рынках, а также поддерживать и развивать местное кинопроизводство. Грузинским кинокомпаниям, участвующим в программе, также будут помогать и с точки зрения маркетинга. Также у агентства "Производи в Грузии" есть программа "Снимай в Грузии", которая проводится с 2016 года. Программа дает местным или международным продюсерам, заинтересованным в кинопроизводстве, возможность снять фильм или другую аудио/визуальную продукцию в Грузии и получить обратно до 20-25% квалифицированных расходов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, культура, экономика, грузинское кино, производи в грузии
грузия, новости, культура, экономика, грузинское кино, производи в грузии
В Грузии началась новая программа для поддержки грузинских фильмов
17:29 16.04.2023 (обновлено: 17:46 16.04.2023)
Цель программы – помочь грузинским полнометражным фильмам максимально расширить их доступ и продвижение на международных рынках
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Новая программа, которая будет активно поддерживать показ грузинских фильмов на международных фестивалях и их коммерциализию, заработала в Грузии, об этом сказал директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели.
Цель программы – помочь грузинским полнометражным фильмам максимально расширить их доступ и продвижение на международных рынках, а также поддерживать и развивать местное кинопроизводство. Грузинским кинокомпаниям, участвующим в программе, также будут помогать и с точки зрения маркетинга.
По словам Хидурели, агентство также постоянно привозит в Грузию различных международных киноэкспертов высокого ранга, которые помогают грузинским компаниям внедрять современные стандарты.
Также у агентства "Производи в Грузии" есть программа "Снимай в Грузии", которая проводится с 2016 года. Программа дает местным или международным продюсерам, заинтересованным в кинопроизводстве, возможность снять фильм или другую аудио/визуальную продукцию в Грузии и получить обратно до 20-25% квалифицированных расходов.