https://sputnik-georgia.ru/20230416/v-gruzii-nachalas-novaya-programma-dlya-podderzhki-gruzinskikh-filmov-276780618.html

В Грузии началась новая программа для поддержки грузинских фильмов

В Грузии началась новая программа для поддержки грузинских фильмов

Цель программы – помочь грузинским полнометражным фильмам максимально расширить их доступ и продвижение на международных рынках 16.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-16T17:29+0400

2023-04-16T17:29+0400

2023-04-16T17:46+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Новая программа, которая будет активно поддерживать показ грузинских фильмов на международных фестивалях и их коммерциализию, заработала в Грузии, об этом сказал директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели. Цель программы – помочь грузинским полнометражным фильмам максимально расширить их доступ и продвижение на международных рынках, а также поддерживать и развивать местное кинопроизводство. Грузинским кинокомпаниям, участвующим в программе, также будут помогать и с точки зрения маркетинга. Также у агентства "Производи в Грузии" есть программа "Снимай в Грузии", которая проводится с 2016 года. Программа дает местным или международным продюсерам, заинтересованным в кинопроизводстве, возможность снять фильм или другую аудио/визуальную продукцию в Грузии и получить обратно до 20-25% квалифицированных расходов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, культура, экономика, грузинское кино, производи в грузии