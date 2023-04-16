https://sputnik-georgia.ru/20230416/voskresenie-khristovo-kak-v-gruzii-prazdnuyut-paskhu---video-276769136.html

Воскресение Христово: как в Грузии празднуют Пасху - видео

Воскресение Христово: как в Грузии празднуют Пасху - видео

В воскресенье 16 мая в Грузии, как и во всем православном мире, празднуют Пасху — Светлое Христово Воскресение, главный праздник христиан. Смотрите в видео... 16.04.2023, Sputnik Грузия

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В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников. Его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).

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