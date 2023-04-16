https://sputnik-georgia.ru/20230416/voskresenie-khristovo-kak-v-gruzii-prazdnuyut-paskhu---video-276769136.html
Воскресение Христово: как в Грузии празднуют Пасху - видео
Воскресение Христово: как в Грузии празднуют Пасху - видео
В воскресенье 16 мая в Грузии, как и во всем православном мире, празднуют Пасху — Светлое Христово Воскресение, главный праздник христиан. Смотрите в видео... 16.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-16T12:31+0400
2023-04-16T12:31+0400
2023-04-16T12:31+0400
видео
мультимедиа
пасха
пасха
пасха 2023
видео-новости из грузии
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В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников. Его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).
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видео, мультимедиа, пасха, пасха, пасха 2023, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, пасха, пасха, пасха 2023, видео-новости из грузии, видео
Воскресение Христово: как в Грузии празднуют Пасху - видео
В воскресенье 16 мая в Грузии, как и во всем православном мире, празднуют Пасху — Светлое Христово Воскресение, главный праздник христиан. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходило праздничное богослужение.
В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников. Его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).