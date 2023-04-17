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Автомобиль перевернулся в Кахети – четверо пострадавших
Автомобиль перевернулся в Кахети – четверо пострадавших
Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник вечером 17.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-17T20:49+0400
2023-04-17T20:49+0400
2023-04-17T21:14+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Легковой автомобиль перевернулся в селе Чикаани Кварельского района (Кахети), четверо человек пострадали, сообщил телеканал "Мтавари". На данный момент другие детали происшествия пока неизвестны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, кахети
Автомобиль перевернулся в Кахети – четверо пострадавших
20:49 17.04.2023 (обновлено: 21:14 17.04.2023)
Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник вечером
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Легковой автомобиль перевернулся в селе Чикаани Кварельского района (Кахети), четверо человек пострадали, сообщил телеканал "Мтавари".
На данный момент другие детали происшествия пока неизвестны.