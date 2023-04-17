https://sputnik-georgia.ru/20230417/avtomobil-perevernulsya-v-kakheti---chetvero-postradavshikh-276800917.html

Автомобиль перевернулся в Кахети – четверо пострадавших

Автомобиль перевернулся в Кахети – четверо пострадавших

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник вечером 17.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Легковой автомобиль перевернулся в селе Чикаани Кварельского района (Кахети), четверо человек пострадали, сообщил телеканал "Мтавари". На данный момент другие детали происшествия пока неизвестны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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