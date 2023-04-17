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Большая часть россиян не пьет кофе – исследование

Большая часть россиян не пьет кофе – исследование

При этом в основном те, кто пьет кофе, предпочитают его с молоком или со сливками 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T17:44+0400

2023-04-17T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Почти половина россиян (46%) не пьет кофе, а 6% пьют этот напиток больше, чем пять раз в день, об этом говорят данные телемедицинского сервиса "Доктис", с которыми ознакомилось РИА Новости."46% участников опроса сообщили, что не пьют кофе. 35% опрошенных пьют кофе не более 2 раз дней в основном по утрам, 13% – до 5 раз в день и 6% пьют кофе постоянно, более 5 раз в день", – сказано в исследовании. Согласно данным исследования, из 45% тех, кто пьет кофе, предпочитают его с молоком (сливками): латте, капучино или американо с молоком. Растворимый кофе предпочитают 26% респондентов, а 9% нравится эспрессо и столько же американо. Напиток без кофеина пьют 11% опрошенных. Бузина черная – заменитель кофе и чая>>"48% опрошенных пьют кофе просто потому, что он вкусный и это доставляет удовольствие, 22% он помогает проснуться по утрам, 17% не задумываются и пьют кофе по привычке, 5% пьют много кофе, потому что постоянно ходят на деловые встречи, и 4% уверены, что он полезен для здоровья и столько же – что он помогает худеть", – добавляется в исследовании. Что касается влияния кофе на здоровье, то 46% россиян уверены, что у них нет никаких противопоказаний, чтобы наслаждаться этим напитком. При этом кофе плохо влияет на здоровье 7% респондентов, на их давление и желудок. Между тем, более 30% участников опроса не знают о противопоказаниях по здоровью, но после кофе чувствуют себя хорошо, а 10% знают, но все равно пьют. А вот 5% опрошенных пьют даже несмотря на запрет врача. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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