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Ботокс или филлер: что безопаснее – советы грузинского врача

Ботокс или филлер: что безопаснее – советы грузинского врача

При использовании филлера наиболее опасной считается Т-зона 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T11:38+0400

2023-04-17T11:38+0400

2023-04-17T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Изменение формы лица с помощью филлеров – одна из самых популярных процедур в эстетических медицинских центрах. Благодаря филлерам можно моделировать черты лица без хирургического вмешательства. Данный инъекционный препарат, среди прочего, позволяет корректировать форму носа, скул, подбородка, а также увеличить объем губ. При этом бытует мнение о том, что неправильное использование филлеров может привести к плачевным результатам, в том числе к ухудшению зрения и даже к слепоте. Согласно данным из открытых источников, 90% офтальмологических осложнений развивается после введения филлеров в области, в которых расположены ветви глазной артерии: в межбровную и глазничную области, нос и лоб. Ботокс или кремы? Онколог рассказал об опасных бьюти-процедурах>>По словам известного грузинского дерматолога и венеролога Зазы Телия, филлеры имеют лишь временный эффект. При этом специалист не рекомендует пользоваться филлерами людям с острыми кожными заболеваниями, а также во время использования медикаментов.Во время приема некоторых препаратов филлер не рекомендован. Кроме того, не рекомендовано использовать филлер на загорелой коже, отмечает врач.Пациенты должны знать, что филлеры могут иметь определенные побочные эффекты и врач перед тем, как ввести инъекцию, должен рассказать о них. На сегодняшний день самым безопасным методом считается ботокс, считает Телия.Врач отмечает, что при использовании филлера наиболее опасной считается Т-зона – лоб, нос и подбородок. Ботокс начали использовать с 1980 года. Препарат использовался в офтальмологии и неврологии. То, что ботокс имеет и омолаживающий эффект, обнаружили случайно, когда во время лечения был выявлен уникальный побочный эффект – у пациентов разгладились морщины вокруг глаз, лба и губ. Очень скоро уникальными свойствами этого препарата заинтересовались косметологи. Со временем методы использования ботокса усовершенствовались, и он стал неотъемлемой частью современной эстетической медицины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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