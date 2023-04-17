https://sputnik-georgia.ru/20230417/kak-provesti-noch-al-kadr-2023-molitvy-i-traditsii-nochi-moguschestva-276796489.html

Как провести ночь аль-Кадр 2023: молитвы и традиции ночи Могущества

Как провести ночь аль-Кадр 2023: молитвы и традиции ночи Могущества

Ночь могущества и предопределения, или Ляйлятуль-кадр – самая важная ночь в году для каждого мусульманина, в 2023-м наступает в ночь с 17 на 18 апреля 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T16:19+0400

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грузия

справки

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Именно в ночь аль-Кадр Аллах ниспослал пророку Мухаммеду первые суры Священного Корана. Как провести ночь аль-Кадр: какие традиции соблюдают и какие молитвы возносят в ночь Могущества, читайте в Sputnik Грузия. Традиции и молитвы Правоверные, ожидая ночь Могущества и предопределения, по традиции должны выполнять дополнительные намазы, делать добрые дела, просить прощения за совершенные грехи и обращаться к Всевышнему с дуа (мольба). В ночи, на которые может выпасть ночь аль-Кадр, правоверные прежде всего должны читать дополнительную ночную молитву – таравих. Это добровольный намаз, который длится до зари. Также верующим рекомендуется в ночь Могущества возносить мольбы Создателю. Тем, кто не в состоянии провести в богослужении всю ночь, желательно молиться хотя бы последнюю треть ночи. Последователям ислама в ночь аль-Кадр желательно делать тауба – возносить Аллаху молитву о прощении грехов. По традиции правоверные в ночь Могущества читают Священный Коран, стараются выполнить пропущенные намазы, простить всем обиды и, проанализировав свои ошибки, запланировать достойные планы на будущее. Мусульманам важно не пропустить ночь аль-Кадр, которую Аллах даровал им как особую милость. Ибо все молитвы, вознесенные верующими в ночь Могущества и предопределения, принимаются – об этом свидетельствуют многочисленные хадисы. Для правоверных священный Рамадан — это месяц поста, молитв и благочестивых дел. По традиции в Рамадан правоверные в течение светлого времени суток воздерживаются от еды, питья и развлечений – верующие принимают пищу до восхода солнца или после заката. В большинстве мусульманских стран Рамадан в 2023 году начался 22 марта с закатом солнца. Священный месяц поста завершится 20 апреля вечером, и начнется одно из главных событий в Исламе – Ураза-Байрам, или праздник Разговения. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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