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Лучше только Месси и де Брейне – Кварацхелия вошел в топ-3 ассистентов
Лучше только Месси и де Брейне – Кварацхелия вошел в топ-3 ассистентов
Хвича Кварацхелия сделал 12 результативных передач, а Лионель Месси – 14 17.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-17T14:36+0400
2023-04-17T14:36+0400
2023-04-17T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел тройку лучших авторов голевых передач (ассистов) ведущих футбольных европейских лиг, информацию публикует итальянское издание Siamoilnapoli со ссылкой на Transfermarkt. В списке лучших авторов голевых передач на первом месте Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити" с 16 передачами и Лионель Месси из "Пари Сен-Жермен", сделавший 14 передач". Кроме того, в серии А Кварацхелия забил уже 12 мячей и входит в 10 самых результативных футболистов. Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия
Лучше только Месси и де Брейне – Кварацхелия вошел в топ-3 ассистентов
14:36 17.04.2023 (обновлено: 15:19 17.04.2023)
Хвича Кварацхелия сделал 12 результативных передач, а Лионель Месси – 14
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел тройку лучших авторов голевых передач (ассистов) ведущих футбольных европейских лиг, информацию публикует итальянское издание Siamoilnapoli со ссылкой на Transfermarkt.
В списке лучших авторов голевых передач на первом месте Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити" с 16 передачами и Лионель Месси из "Пари Сен-Жермен", сделавший 14 передач".
"Многие голы, забитые его товарищами по команде, были забиты после его голевых передач. С этим компонентом грузинский игрок "Наполи" вошел в число лучших ассистентов ведущих чемпионатов Европы. Список составил Transfermarkt. Кварацхелия сделал 12 результативных передач", – пишет Siamoilnapoli.
Кроме того, в серии А Кварацхелия забил уже 12 мячей и входит в 10 самых результативных футболистов.
"Хвича Кварацхелия проводит отличный сезон в "Наполи". Это сводит с ума фанатов и инсайдеров по всему миру. Грузинский талант на данный момент забил 12 мячей и является одним из главных архитекторов успешной игры неаполитанского клуба", – пишет издание.
Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта.