https://sputnik-georgia.ru/20230417/luchshe-tolko-messi-i-de-breyne---kvaratskheliya-voshel-v-top-3-assistentov-276791073.html

Лучше только Месси и де Брейне – Кварацхелия вошел в топ-3 ассистентов

Лучше только Месси и де Брейне – Кварацхелия вошел в топ-3 ассистентов

Хвича Кварацхелия сделал 12 результативных передач, а Лионель Месси – 14 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T14:36+0400

2023-04-17T14:36+0400

2023-04-17T15:19+0400

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел тройку лучших авторов голевых передач (ассистов) ведущих футбольных европейских лиг, информацию публикует итальянское издание Siamoilnapoli со ссылкой на Transfermarkt. В списке лучших авторов голевых передач на первом месте Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити" с 16 передачами и Лионель Месси из "Пари Сен-Жермен", сделавший 14 передач". Кроме того, в серии А Кварацхелия забил уже 12 мячей и входит в 10 самых результативных футболистов. Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". За это время Квара трижды признавался лучшим игроком месяца серии А – в августе, феврале и марте. А его мяч, забитый в матче с "Аталантой", был признан лучшим голом марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия