https://sputnik-georgia.ru/20230417/politolog-zharikhin-o-chem-glavy-mid-stran-sng-dogovorilis-v-samarkande-276804547.html

Политолог Жарихин: о чем главы МИД стран СНГ договорились в Самарканде?

Политолог Жарихин: о чем главы МИД стран СНГ договорились в Самарканде?

Одной из главных тем на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Самарканде стал вопрос безопасности стран содружества 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T18:45+0400

2023-04-17T18:45+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Зачем Запад снова поджигает Афганистан, и какую угрозу представляет Польша? Почему евразийская интеграция выгодна всем участникам процесса? Как США и Европа пытаются заставить страны Центральной Азии ухудшить отношения с Россией, и удастся ли им это? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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