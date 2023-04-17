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Политолог Жарихин: о чем главы МИД стран СНГ договорились в Самарканде?
Политолог Жарихин: о чем главы МИД стран СНГ договорились в Самарканде?
Одной из главных тем на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Самарканде стал вопрос безопасности стран содружества 17.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-17T18:45+0400
2023-04-17T18:45+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Зачем Запад снова поджигает Афганистан, и какую угрозу представляет Польша? Почему евразийская интеграция выгодна всем участникам процесса? Как США и Европа пытаются заставить страны Центральной Азии ухудшить отношения с Россией, и удастся ли им это? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, россия, аналитика, афганистан, польша, сша, снг, видео
мультимедиа, видео, россия, аналитика, афганистан, польша, сша, снг, видео
Политолог Жарихин: о чем главы МИД стран СНГ договорились в Самарканде?
18:45 17.04.2023 (обновлено: 09:45 18.04.2023)
Одной из главных тем на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Самарканде стал вопрос безопасности стран содружества
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Зачем Запад снова поджигает Афганистан, и какую угрозу представляет Польша? Почему евразийская интеграция выгодна всем участникам процесса? Как США и Европа пытаются заставить страны Центральной Азии ухудшить отношения с Россией, и удастся ли им это?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.