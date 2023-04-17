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Путин провел рабочую встречу с министром обороны РФ - видео

Путин провел рабочую встречу с министром обороны РФ - видео

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Основными темами встречи была СВО на Украине и внезапная проверка... 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T15:44+0400

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мультимедиа

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владимир путин

сергей шойгу

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Владимир Путин детально обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ход внезапной проверки сил Тихоокеанского флота. Глава Минобороны рассказал президенту РФ о ходе внезапной проверки, в которой участвуют более 25 тысяч человек, 167 кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.

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