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Путин провел рабочую встречу с министром обороны РФ - видео
Путин провел рабочую встречу с министром обороны РФ - видео
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Основными темами встречи была СВО на Украине и внезапная проверка... 17.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-17T15:44+0400
2023-04-17T15:44+0400
2023-04-19T15:45+0400
видео
мультимедиа
россия
владимир путин
сергей шойгу
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Владимир Путин детально обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ход внезапной проверки сил Тихоокеанского флота. Глава Минобороны рассказал президенту РФ о ходе внезапной проверки, в которой участвуют более 25 тысяч человек, 167 кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, сергей шойгу, видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, сергей шойгу, видео
Путин провел рабочую встречу с министром обороны РФ - видео
15:44 17.04.2023 (обновлено: 15:45 19.04.2023)
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Основными темами встречи была СВО на Украине и внезапная проверка Тихоокеанского флота. Подробности - в видео.
Владимир Путин детально обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ход внезапной проверки сил Тихоокеанского флота. Глава Минобороны рассказал президенту РФ о ходе внезапной проверки, в которой участвуют более 25 тысяч человек, 167 кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.