https://sputnik-georgia.ru/20230417/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-17-do-23-aprelya-276786303.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 17 до 23 апреля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 17 до 23 апреля

На этой неделе днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла 17.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-17T11:10+0400

2023-04-17T11:10+0400

2023-04-17T11:18+0400

погода

грузия

новости

тбилиси

точный прогноз погоды в тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24593/40/245934046_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_c1244f7bf9a9a698f9b377987131df8d.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Тбилиси на этой неделе – в столице Грузии ожидается солнечная погода, но местами будет дождливо и облачно. В понедельник, 17 апреля, в столице ожидается облачная погода без осадков. Днем столбик термометра в столице поднимется максимум до 12 градусов тепла. Скорость ветра 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:43. Во вторник, 18 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:17. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла. Скорость ветра 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:44. В среду, 19 апреля, в Тбилиси будет преимущественно ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:15. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла. Скорость ветра 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:45. В четверг, 20 апреля, днем в столице будет солнечно. Однако во второй половине дня в Тбилиси ожидается облачность и кратковременный дождь с грозой. Восход солнца будет в 06:13. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 13 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 22 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:46. В пятницу, 21 апреля, в Тбилиси будет частично облачно, в течение всего дня ожидаются кратковременные осадки. Восход солнца будет в 06:12. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 12 градусов, а днем прогреется до 16 градусов тепла. Скорость ветра 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:47. В субботу, 22 апреля, в столице Грузии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:10. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:48. В воскресенье, 23 апреля, в столице Грузии днем вновь ожидается преимущественно облачная погода, а во второй половине дня слабый дождь. Восход солнца будет в 06:09. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:49.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси